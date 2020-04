Apresurado. Algunos ahomenses se mostraron ayer sorprendidos por el optimismo desbordante del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que salió con que la curva de los casos de coronavirus en el país se está aplanando e incluso proyectó para en mayo flexibilizar las medidas restrictivas en algunas regiones en donde se tiene contenido el problema de salud más desafiante en la historia moderna del país. Es decir, que en algunas partes se regrese a la vida normal, se supone que ya no se queden en casa.

En realidad, muchos ya no le entienden como tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador, que salen con cada cosa. Lo que sí es que así como han dando tumbos para tomar las medidas contra el coronavirus, ahora quieren adelantar el levantamiento de las acciones en forma apresurada, lo que no harán algunos gobernadores ni alcaldes, incluidos de la entidad. El aplanamiento de la curva de casos que se dio en las últimas 24 horas no es para tanto optimismo de López-Gatell.



Retenes sanitarios. Salvo algunos incrédulos, que son pocos, la mayoría de los mochitenses ven con buenos ojos las medidas que se están tomando para enfrentar el coronavirus. Muchos dicen que están bien los retenes sanitarios, su objetivo y esas cosas. El personal de Salud y policías hacen lo que tienen que hacer para evitar que el foco del Covid-19 en Ahome crezca con fatales consecuencias.

Pero hay cosas que algunos están cuestionando en el despliegue. Por ejemplo, que ya sólo van a dejar tripular a una sola persona en los vehículos y que tiene que justificar su traslado por necesidad o por una urgencia. Y si van dos en una unidad, el acompañante debe de ir atrás, lo que está siendo cuestionado por muchos. Todavía falta que decidan si van o no a sancionar a quienes incumplan con esta y otras medidas. Al que le va como en feria es al director de Salud Municipal, Francisco Espinoza, quien encabeza el despliegue y no para todos los días.



Signos de la ruina. Los choferes de los camiones urbanos ya no aguantaron la ruina a un mes de las medidas restrictivas que se implementaron por el coronavirus y que los dejaron sin trabajo. Lo peor es que no ven claro hacia el futuro. Y los que andan laborando tienen ingresos reducidos porque es poca la gente que se moviliza, ya que una gran parte está en sus casas, principalmente los estudiantes y trabajadores. El primer síntoma de que las cosas ya no están bien fue la manifestación que realizaron ayer para exigir apoyo.

Eso va para los patrones, es decir, a los dueños de los camiones, pero también para el gobierno estatal y municipal. Incluso, el líder Javier Castro no está muy conforme con que los líderes de un partido político le hayan entregado despensas al dirigente de los transportistas, Raúl Delgado, quien, según él, las repartió a quien quiso. Dicen que vale más que los choferes le vayan prendiendo las veladoras al gobernador Quirino Ordaz porque al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ni se le arrimen, ya que a otros sectores les ha mandado decir que no hay dinero. Ni les ha dado la cara.



Lo buscan. Quienes también buscan al coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, son los indígenas del norte de Sinaloa. Ya lo han buscado, pero no lo localizan por ningún lado. Lo que pasa es que el presidente de la asociación Red Social y Cultural Yoreme, Ignacio Escalante Islas, busca hacerle ver la urgencia de que aterricen los apoyos de las Tandas Bienestar porque la situación en las comunidades indígenas está de “mírame y no me tientes”. Nadie se explica el motivo por el cual no les han llegado esos apoyos de esos programas porque desde hace mucho tiempo los censaron, pero hasta ahí quedó. Y ahora que está la contingencia por el coronavirus es cuando más les urge recibir el apoyo.