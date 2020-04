Por adelantado. Una sola medida adicional anunció el gobierno municipal de Ahome que preside el alcalde Guillermo “Billy” Chapman tras declararse la Fase Tres por el problema del coronavirus que ya dejó muertos y contagiados en el municipio. Lo que pasa es que con anticipación el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel se tomó las medidas para evitar el contagio y propagación del virus sin esperar a que las emitiera el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No solo en Ahome y Sinaloa lo hicieron sino también en otros estados y municipios de la República ante la pasividad de la administración lopezobradorista. De no haberlo hecho el problema fuera mucho mayor en la entidad y Ahome.

Por eso, el hecho de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, haya declarado que se entró en la Fase Tres no causó ningún impacto. Salvo el oficio que giró el alcalde Chapman para reducir el servicio a domicilio o por pedido a restaurantes, no hubo otras acciones.



Inconvenientes. Algunos dicen que el gobierno municipal de Chapman todavía puede “apretar la tuerca” a los ciudadanos que incumplan con las medidas preventivas en contra del coronavirus. Por ejemplo, la semana pasada iniciaron con los retenes sanitarios para revisar las condiciones de salud en que se encuentran los que se desplazan en vehículos por las calles de la ciudad. A la par decidieron que solo viaje una persona por vehículo y que su desplazamiento esté bien justificado.

El director de Vialidad en Ahome, Héctor Javier López Tostado, expuso que se iba analizar si se aplicaba multa o no a los que violaban esa disposición. Hasta la fecha no lo han hecho, pero el detalle es que algunos señalan que sancionar por esa causa no está contemplada en ninguna ley. Por lo tanto, sería ilegal.



El granito de arena. Obligados por el activismo de la dirigencia priista y de uno de los candidatos de este partido a la alcaldía, quienes están llevando apoyo a los sectores de la sociedad, los dirigentes panistas de Ahome no se quisieron quedar abajo. También se pusieron en acción elaborando caretas protectoras para donarlas al personal médico en la lucha contra el coronavirus.

Se le podrá decir al presidente del PAN en este municipio, Ariel Aguilar, que ya le ganaron la iniciativa y el golpe mediático los priistas, pero hay muchos que aducen que nunca es tarde para contribuir con “el granito de arena” en contra del virus que mantiene con el Jesús en la boca a los ahomenses. Y más cuando en las instituciones médicas de lo que carecen son de equipo para protegerse del coronavirus cuando atienden a los pacientes.



Otro sainete. Los productores de trigo del Valle del Carrizo le volvieron a poner “cascabel al gato” en su lucha porque les paguen la producción que le entregaron hace un año a la empresa Multigranos. Pese al problema del coronavirus, en el que recomiendan quedarse en casa, los líderes y productores se concentraron en las bodegas de la empresa en Estación Francisco para sacar el grano. Y sí lo hicieron, pero en el primer viaje los “atoraron” los elementos de la Policía Municipal.

La situación se puso tensa, por lo que los productores decidieron tirar en la calle las 20 toneladas que habían sacado de las bodegas. Eso obligó a los representantes de Almer, la empresa que tiene en custodia el grano, a dialogar con los productores. Les dijeron que ellos les van a pagar una vez que concreticen el acuerdo con el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez. Almer va a conseguir un crédito con FIRA para pagarles, a cambio de que ellos van a usufructuar las bodegas de Multigranos durante 15 años. Pues vale más que ese acuerdo lo saquen Almer y Carlos Ramírez lo más pronto posible porque los productores están que nomás tientan.