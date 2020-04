Sin sentido. Algunas medidas que está implementando el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, están dando mucho de que hablar en el combate del coronavirus, que ya tiene como saldo muertos y contagiados en el municipio. No hay que desestimar que han tomando varias que son las correctas, pero otras hasta los niños se dan cuenta que no tienen razón de ser.

Una de ellas, las más notoria, es la de prohibir que anden dos o más en un mismo carro. Lo ven ilógico porque si el marido y mujer viven en la misma casa, conviven, duermen juntos, no ven el motivo para que no pueden viajar juntos en el vehículo para realizar alguna compra de alimentos o desplazarse de un lugar a otro por algo urgente. Por eso, dicen que quisieran saber quién fue el ideólogo del gobierno del alcalde Chapman que tuvo esa brillante propuesta.



Lomo le va a faltar. Lo que sí es que los policías municipales están “bravos” aplicando sanciones a quienes no respetan las recomendaciones para enfrentar el problema de salud más importante en la historia moderna. Ya hay algunos que van a recurrir a abogados o van interponer recursos para evitar las sanciones, a lo que tienen derecho, pero otros de plano no tienen salvación. Por ejemplo, esos que son interceptados en la vía pública ingiriendo bebidas embriagantes ya ni la amuelan. Esa sí que es una conducta irresponsable.

El director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Rodríguez Ponce, dio la instrucción de actuar con firmeza a sus elementos porque se llegó el momento del “apretón” al llegar a la fase 3 de la pandemia con el fin de que el impacto del Covid-19 sea el menor posible. Dicen que ya está preparado emocionalmente de que “lomo” le va a faltar porque se calcula que lo van a criticar por la “mano dura” que están poniendo.



Al ensarapado. Dicen que pese a que ya quedó en evidencia, el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, todavía le quiere seguir haciendo “al vivo” para no pagarle a los productores de trigo del Valle del Carrizo que le entregaron la producción hace un año. Lo que les hizo es evidentemente para fraudearlos, pero parece que agarró víctimas equivocadas: los productores están dispuestos a todo para que no se salga con la suya, como ya lo han demostrado. En este jaloneo, por las buenas se encontró una solución.

Solo falta que Ramírez firme el contrato que la empresa Almer le envió para que le ceda las bodegas por 15 años y con eso el gobierno federal le va a otorgar un crédito a esta para pagarle a los productores. El documento lo tiene desde hace días, pero el dueño de Multigranos ni devuelve el documento firmado ni se reporta ni le contesta las llamadas a los representantes de Almer. Ramírez no lo quiere creer. Los productores ya no lo van a esperar mucho.



Rechazo. Una vez que pase la emergencia de salud por el coronavirus, motivo por el cual los sacaron de circulación como medida preventiva, los locatarios del Mercado 030 desconocerán como su líder a Miguel Oceguera Moreno, impuesto por la administración del alcalde Chapman. Un grupo de locatarios ya se la cantó el día en que acudieron al Palacio Municipal para pedirle apoyo a Chapman con el fin de sobrellevar la emergencia. Y es que Oseguera llegó ahí, pero lo corrieron. Le gritaron hasta lo que no. Más es su enojo porque en igual de apoyarlos se pone de lado del alcalde y sus funcionarios que les dieron para atrás en los apoyos. Al parecer Oceguera va a pagar los platos rotos.



En el ojo. El alcalde de Choix, Omar Gill Santini, tomó decisiones muy a tiempo contra el Covid-19 y la prueba es que no tiene ningún caso sospechoso. Sin embargo, sus contrarios ya empezaron a quejarse por eso de no dejar entrar a Choix a los visitantes. Todo sea por proteger a su gente del Covid-19.