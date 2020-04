Intrigas. Dicen que es tal la ambición de algunos en el gabinete del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, que ya se habla del proyecto de Diana Margarita Rubio Viesca, recién llegada a Japama como gerente administrativa. Su mira está puesta en desplazar a Guillermo Blake como gerente general. Esa es la posición por la que va.

Sin embargo, a la par de eso le revivieron una aparente deuda de un buen billete a una caja de ahorro. Esto no lo tomó en cuenta Chapman porque la incluyó como su asesora con un sueldo de ¡70 mil pesos al mes! y como no la pudo reubicar como su secretaria técnica la envió a la Japama. Se habla que el destino final de Rubio Viesca es la gerencia general, pese a sus antecedentes.



Iniciativa. Los panistas no quieren reflejar la imagen de que son copiones de los priistas en las labores de apoyo a los sectores en esta emergencia a causa del coronavirus. El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, está dejando claro que los dirigentes priistas son los que le copiaron la iniciativa del apoyo a la gente necesitada y dotar al personal médico del equipo de protección de los diferentes nosocomios en la ciudad.

Es decir, Aguilar socializa que ellos fueron los que idearon llevar despensas a las familias pobres del municipio y elaborar las caretas de protección para el personal que está en primera línea de atención del Covid-19. Que lo primero ya lo hicieron y lo segundo está en proceso. El detalle es que la líder del PRI, Dulce María Ruiz, hicieron lo mismo nada más que se les adelantaron en la entrega y en lo que le encanta: su difusión.



Desubicados. Plagiando la iniciativa o no, los que también se movilizaron para entregar despensas a las familias necesitadas ante la cancelación de actividades por el Covid-19 son los pasistas, la gente de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y por supuesto que no se iban a quedar con las ganas de exponerlo ante la opinión pública.

La presidenta del PAS en Ahome, Marysol Morales, anduvo por el fraccionamiento San Fernando entregando el apoyo, lo que está bien, pero algunos hicieron la observación que hay sectores más necesitados, de menor capacidad económica. Dicen que a los pasistas no se les puede criticar por la entrega de este tipo de apoyos porque ellos no son de coyuntura, como ocurre ahora con el coronavirus, sino que eso lo hacen todos los días del año. De que le echan crema a sus tacos le echan.



Lentos. Dicen que el director de Inspección y Normatividad en Ahome, Arturo Mendívil Barragán, se está quedando corto en la aplicación de las medidas de contención del coronavirus. Y es que están actuando con rigor en la ciudad, pero en las sindicaturas las cosas están sueltas. Si se atiene a los síndicos está pecando de ingenuo porque estos no van a actuar.

Los signos ya están a la vista porque hay negocios abiertos no esenciales e incluso restaurantes y taquerías. Eso de que estos negocios solo iban a operar por pedido a casa o para llevar en las sindicaturas es letra muerta. La ventaja que existe es que el Covid-19 no se ha expandido a la zona rural, lo que no se debe de perder por el bien de la sociedad de la población.



Sin chiste. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de El Fuerte, Jesús García, empezó con el pie izquierdo. Plegado a los intereses de la alcaldesa Nubia Ramos, García no calienta la silla cuando ya está provocando escándalo sin chiste. Solo fue cuestión que se sintiera fuerte tras sustituir a Maribel Barreras, para iniciar a hacer de las suyas.

Lo que parece no le están soportando los sindicalizados es que haya instalado a una trabajadora eventual del Ayuntamiento como secretaria en la organización sindical sin pertenecer a la misma. Dicen que con razón no se la acaba. Y las secretarias sindicalizadas son las más aguerridas.