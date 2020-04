Al frente. El director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, está dentro de la primera línea de las brigadas que el Gobierno estatal tiene para las labores de sanitización en los lugares con mayor problema de coronavirus en Culiacán. Ayer se difundieron imágenes de esas labores en las que el exalcalde de Ahome aparece junto con el secretario de Pesca, Sergio Torres, y el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, encabezando las tareas que se requieren para formar un cerco al Covid-19 en la ciudad capital, que se constituye en el foco de la pandemia en Sinaloa. No se le rajan al gobernador Quirino Ordaz Coppel ni a los culiacanenses pese a los riesgos que corren en la pandemia.



Otra que se va. La renuncia de Solángel Sedano Fierro como directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ahome es otro golpe más de imagen al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. El motivo por el que Sedano Fierro optó por dejar la administración municipal es lo de menos. Digan que fue por una cosa u otra sale sobrando porque en la colectividad permea la idea de que fue porque ya no soportó la forma de gobernar de Chapman, quien un día amanece de un color y al siguiente de otro.

Lo que cuentan es que la inestabilidad en su comportamiento enrarece el ambiente de trabajo. Es más, trabajan con miedo porque no saben con qué les va a salir el alcalde. En realidad, Sedano Fierro perdió puntos por estar en una administración que no tiene pies ni cabeza. Incluso, le seguía el rollo a Chapman, pero dicen algunos que se dio cuenta que no tenía lado ni remedio y mejor le presentó la renuncia.



Olvidados. Los indígenas están molestos porque ni el Gobierno estatal ni municipal les ha tendido la mano en la emergencia por el Covid-19. Dicen que el Gobierno estatal no les ha pagado la mensualidad a los gobernadores tradicionales, mucho menos les han llevado despensa a los necesitados. Ya lo ven como un castigo a que no hicieron caso de no realizar las fiestas en Semana Santa. ¿Será?



La salida. Después de la nueva embestida que le dieron a Carlos Ramírez, dueño de Multigranos, el secretario de Agricultura en Sinaloa, Manuel Tarriba, les dio ayer la nueva buena a los productores del Valle del Carrizo y del Fuerte para que reciban el pago después de un año de entregarle la producción de trigo y maíz a esa empresa. Tarriba hizo contacto con los productores que se concentraron en la caseta de cobro de San Miguel y con lo que les dijo le dieron un voto de confianza. Lo que pasa es que ya Ramírez, los representantes de Almer, Financiera Nacional, Fira y los compradores se reunieron y ultimaron los detalles para la creación de un fideicomiso. Con esto, Almer, que es la depositaria judicial de la producción, recibirá el crédito con el que le pagará a los productores, con lo que se dará vuelta a la página.



El colmo. Dicen algunos que Ramírez ya ni la amuela. Después de querer dejar “chiflando en la loma” a los productores de trigo y maíz, los demanda penalmente. O sea, todo hace indicar que él quería que los productores se quedaran con los brazos cruzados mientras se aprovechaba de la producción que le entregaron de buena fe. Ramírez salió de sus problemas económicos a costilla de los trigueros y maiceros sin importarle que estos se quedaran con las deudas en las instituciones financieras, los proveedores y sin recursos para sostener a sus familias.

En esas circunstancias, la opinión generalizada es que el dueño de la empresa Multigranos carece de calidad moral, pero si quiso gastar en sus abogados para interponer las denuncias es su decisión. Los litigantes, encantados. Pero a los líderes y los productores no les preocupa eso sino que les pague.