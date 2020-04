El motivo. A varios les llamó la atención una concentración de gente en la casa del hermano de Gerardo Vargas Landeros, líder de las Redes Sociales Progresistas en Sinaloa. Esto es en la colonia Scally. No faltó quien filtrara que era una reunión política, que lo consideraban inapropiado en las actuales condiciones por el coronavirus. Sin embargo, eso parece que fue una versión inexacta.

Desde hace días en los domicilios de la ciudad se están recibiendo llamadas grabadas de exsecretario general de Gobierno. En ellas se invita a participar en la elaboración de despensas para entregarlas a la gente necesitada ante la emergencia de salud que ha provocado el coronavirus. Es decir, se les convoca a que ayuden en seleccionar productos para hacer las despensas. Y se habla que eso motivó la concentración de algunos en la casa del hermano del aspirante a la gubernatura.



Favorable. La primera reacción de su renuncia como directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Ahome fue favorable entre los ahomenses para Solángel Sedano Fierro. En realidad, algunos no entendían su permanencia en la administración cuando el perfil del alcalde Guillermo “Billy” Chapman no compaginaba con su formación.

Al inicio era justificable, incluso que la usaran y se dejara usar como el rostro nítido del gobierno municipal, pero cuando ya Chapman dio color de su comportamiento descompuesto, ya se empezó a desacreditar porque con su presencia en la estructura institucional lo seguía avalando.

No se sabe el motivo, pero debe de haber sido algo “muy fuerte” como para que abandonara el barco. Y en cuanto salió, Solángel se promueve como profesionista.



Nombramiento. La expectativa ahora es sobre la decisión que va a tomar el alcalde Chapman para nombrar al nuevo director del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. A dos días de la renuncia de Sedano Fierro no ha trascendido su relevo porque se habla que Chapman se va a dar el tiempo para estudiar los perfiles y hacerla de emoción, como es su costumbre.

Algunos aducen que este debe de dejar su teatro y nombrar al nuevo funcionario porque el problema de las socas de trigo ya empezaron en el Valle del Carrizo y de seguro se va a extender al Valle del Fuerte cuando inicien las trillas de maíz. Algunos de los primeros que ya cosecharon el trigo ya le prendieron fuego a la soca, lo que genera un foco de contaminación en las comunidades. Además, tiene encima el caso de la planta de fertilizantes en Topolobampo, entre otros temas importantes en esa dependencia.



Revancha. Se habla que algunos gobernadores tradicionales en Ahome traen de boca en boca al secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid, porque no han fluido los recursos que mes tras mes se les entregan. El dinero está presupuestado. Les extraña que ahora que más necesitan los recursos por el coronavirus no se les entregue. Pero algunos ya se están inquietando porque lo están tomando como una represalia por no haber controlado a sus gentes en las fiestas de Semana Santa. Pero nadie sabe por qué se asombra Madrid si de todos es sabido que los gobernadores tradicionales ligados a Librado Bacasegua, Silvina Valenzuela, Reynalda Leyva, entre otros, no controlan a nadie. Pero de eso a que retiren los apoyos a las comunidades indígenas es inconcebible.