Alarma. La muerte del paramédico y el repunte de los contagiados puso los “pelos de punta” hasta los más incrédulos del coronavirus en Ahome. El número de muertos e infectados cada vez suben más pese a las medidas restrictivas en la actividad económica y social que se han implementado para evitar el contagio y propagación del virus. Se habla que con la muerte del paramédico, los integrantes de los cuerpos de emergencia deben de reforzar los protocolos y las medidas preventivas cuando acudan a un servicio. Sea del que sea la emergencia a la que acudan, tienen que aplicarse porque se ha visto que algunos llegan a los lugares muy confiados, sin medidas de protección.

Con la muerte del paramédico salió a relucir que las cifras de la Secretaría de Salud no están bien cuadradas. El caso no fue contabilizado en el día en que se registró el fallecimiento. Nadie encontró razón para ello salvo una de dos: el sistema es anacrónico o hay la intención de maquillar las cifras.



La firma. No pasó mucho tiempo para que la versión tomara sentido sobre las causas de la renuncia de Solángel Sedano Fierro como directora del Medio Ambiente y Desarrollo Social de Ahome. Muchos, sobre todo de los grupos de los colectivos sociales, no le ven otro motivo más que el caso de la planta de fertilizantes de Topolobampo.

Se habla de las presiones a Sedano Fierro por parte del alcalde Guillermo “Billy” Chapman para que firmara los permisos para la construcción y operación de la planta, aprovechando que la empresa ha ganado los juicios de amparo, aunque quedan otros pendientes. No solo eso sino que aún falta los permisos del gobierno federal.

Ciertas o no, pero corren versiones de que Solángel no se prestó a eso. En principio para no meterse en problemas legales y, en segundo, porque no estaba del todo convencida del proyecto por su formación del cuidado del medio ambiente. ¿El que ponga el alcalde Chapman firmará los permisos con la mano en la cintura?



El apoyo. Por cierto, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) puso el rostro humano y solidario en medio de los problemas que está dejando el coronavirus. Y es que para mitigar los efectos por la emergencia sanitaria, la empresa que tiene el proyecto de la planta de fertilizantes empezó a entregar apoyo alimenticio y de limpieza a las familias más pobres de Topolobampo.

Serán mil 465 familias las que se verán beneficiadas previo estudio socioeconómico que se hizo para conocer quiénes realmente la necesitaban. Ayer iniciaron en Topolobampo, seguirán en el ejido Ohuira y luego en otras comunidades. Con intención o no, este apoyo le generará un mejor ambiente a la empresa GPO en estas localidades, en donde algunos se resisten a aprobar el proyecto.

Se habla que la empresa no había entregado apoyos porque estaba en la etapa del estudio, pero ahora están en la ejecución del respaldo. Dicen que la acción es un buen detalle aunque no faltara quien diga que se aprovechan de las circunstancias para ganar adeptos al proyecto.



Ausentes. Los diputados morenistas de Ahome Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro se la seguirán pasando “cachetona” porque todo indica que no habrá apertura del Congreso del Estado por el problema del coronavirus. El proyecto de iniciar las sesiones del periodo ordinario se ha postergado, y la nueva fecha del 5 de mayo todo indica que no les va a dar porque se estima que será lo fuerte de la pandemia.

No son pocos los ahomenses que quisieran que Palestino, Torres, Covarrubias y López Castro fueran en su rescate alimenticio, pero nadie sabe de ellos desde que explotó el problema del coronavirus. Pero ya andarán más de uno de ellos pidiendo el voto en el año de las elecciones, en el 2021. El tiempo vuela.