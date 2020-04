El manoseo de las cifras. Dicen que el señalamiento más correcto al acto de informar de los casos de Covid-19 con marcado retraso es el de manipulación. Muchos no dan por bueno el argumento de “actualización” del sistema que da el secretario de Salud, Efrén Encinas, como el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

Más bien algunos ubican la decisión de dar con retraso de días los casos de muertos y contagiados como una estrategia para no provocar alarma en la población. No se explica de otra manera que ya casi termina abril y siguen dando a conocer casos de muertos y contagiados del día 4 y otros más adelante. Y todos los días es lo mismo.

Algunos lo toman como “una tomada de pelo” el hecho que el sistema no se acabe de actualizar. Lo que se antoja es que están dosificando el número de muertos para que al final los funcionarios se paren el cuello de que el impacto de Covid-19 no fue muy fuerte. Pues sí porque ocultan los casos y los hacen público a conveniencia.



En la jugada. Cuando muchos daban por descontado al líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez en la carrera por la alcaldía de Ahome, ya hay versiones que no es así. Gente cercana a él se han visto obligados a dejar en claro que Vázquez sigue con sus aspiraciones nada más que con bajo perfil.

Lo que pasa es que su base de apoyo, que es el sector deportivo, tuvo un receso forzado por las medidas para contrarrestar el coronavirus. La actividad deportiva se suspendió por completo. Desde entonces, va para los dos meses, muchos no saben de él. Eso generó desconcierto hasta entre sus propios seguidores.

Sin embargo, ya algunos empezaron a clarificar el escenario del proyecto: “Mingo” Vázquez se mueve en forma discreta apoyando a la gente necesitada con alimento en algunas comunidades de las sindicaturas, como la de Higuera de Zaragoza y San Miguel. O sea, no abandonó la pista de la alcaldía.



El pago. Los automovilistas ya se empezaron a preocupar porque no van a pagar a tiempo las calcas ante la ausencia de funcionarios de Recaudación de Rentas y el nuevo sistema para hacerlo. El plazo de prolongación del pago vence mañana, pero por el problema del coronavirus no han podido cumplir con sus obligaciones.

Incluso, algunos se pegan contra las puertas, como en El Carrizo, en donde las oficinas están cerradas. El personal no labora. Lo más malo es que nadie les da información, por lo que sería oportuno que desde el Gobierno del Estado definan si el pago se extiende o no hasta el 30 de mayo.



Ya no es novedad. Los vecinos y automovilistas están más que asombrados por la calidad de obras que se hacen en el dizque gobierno del cambio del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Y es que se iniciaron los trabajos ¡por tercer ocasión! de reposición de las losas de concreto en el bulevar Zacatecas y la calle Querétaro, en la colonia Estrella.

Es decir, en dos ocasiones ese tramo lo destruyeron y repusieron, pero lo volvieron hacer porque no les queda de calidad. Ahora sale el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, que eso no le cuesta nada a la paramunicipal sino al contratista. Pero que lo que le toca a ellos es supervisar. ¡Apa supervisión que hicieron en las dos anteriores!



En cero. Choix es uno de los dos municipios en Sinaloa que no tienen un solo caso confirmado de coronavirus, lo que blinda al alcalde Omar Gill Santini de las críticas que le hicieron cuando decidió cerrar la cabecera a los visitantes foráneos. Es decir, a quienes iban ahí de otras regiones del estado u otros lugares les dieron para atrás.

Además, por otras medidas que implementaron para evitar el contagio y propagación del virus, ahora junto con Concordia son los únicos que aparecen sin casos en Sinaloa.