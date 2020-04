El convenio. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le dio oxígeno puro al empresario del Hotel Las Flores Los Mochis en la contingencia sanitaria por el coronavirus. El hotelero va a ser el ganón porque el alcalde firmó un convenio con él para que le dé alojamiento al personal del IMSS que atiende los casos de Covid-19. La comuna ya le dio un entre de 250 mil pesos por la renta de los cuartos y, por lo pronto, se tiene contemplado llegar a pagarle un millón de pesos. Y luego ya se verá si le siguen o le paran.

La idea es que los trabajadores del IMSS se queden en el hotel una vez que terminen con la jornada laboral. Como siempre ocurre, unos, los que comen de la mano de Chapman, lo avalan, pero otros cuestionan el convenio porque dicen que es para favorecer al hotelero bajo el pretexto de apoyar al personal del IMSS. De todo como en la viña del Señor.



Distractor. La diputada local morenista de Ahome Cecilia Covarrubias apareció no apoyando con alimento a los más necesitados sino “grillando”. Haciendo el uno-dos con el diputado Marco Antonio Zazueta, Covarrubias exigió al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a los presidentes municipales de que les informen de los gastos que están realizando con motivo de la contingencia por Covid-19.

Son muy buenos para pedir cuentas con el fin de lucirse ante los sinaloenses, que ya los conocen cómo se las gastan, pero cuando se las piden a ellos o les descubren que regatean los recursos del Congreso a los damnificados de Covid-19 pegan el grito en el cielo. Como esa de que solo están destinando 6 millones de pesos para alimento de los más afectados cuando tienen más de 40 millones de pesos.

Están más por hacer el gasto millonario de un nuevo palacete del Congreso del Estado que ir en el rescate de los sinaloenses que padecen hambre. Zazueta y Covarrubias pidiendo informes del gasto, lo que dicen muchos que es más un distractor que la intención genuina de vigilar el uso de los recursos.



De funcionario a aguajero. En un aprieto se metió el director de Turismo en El Fuerte, Ariel Valdez Serrato, que ofreció en venta una charola como una ganga: la ofertó en 300 pesos para que salga rápido. O sea, se convirtió de funcionario de la administración de la alcaldesa Nubia Ramos a un “aguajero en broma”, como él se defendió después, pero como por iniciativa del gobernador Quirino Ordaz Coppel se prohibió la venta de cerveza y licores, no cayó nada bien ni en sus seguidores.

Cuando se dio cuenta de que la había regado, por las reacciones que hubo en las redes sociales, de inmediato Valdez Serrato dijo que era una broma, que en realidad se trataba de una charola, de un recipiente. Ofreció una disculpa si alguien se sintió ofendido. Aún no se sabe cómo estuvo la llamada de atención, que llegó hasta el tercer piso de Palacio de Gobierno.



Faltante. No son pocos los padres de recién nacidos que están preocupados porque desde hace un mes en el IMSS y en las otras instituciones de salud no tienen la vacuna contra la tuberculosis que se le aplican a los bebés. Nadie les da razón el motivo de la escasez ni para cuándo van a abastecer de esa vacuna que es indispensable aplicarse a los recién nacidos para prevenir esa enfermedad. No que en la 4T la atención médica sería de primera.