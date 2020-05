Líder charro. La postura del líder de los trabajadores sindicalizados del Hospital General número 49 del IMSS, Andrés Guzmán, no fue pasada por alto por algunos de sus representados. Lo menos que dicen de él es que es un “líder charro, insensible y arrogante”.

A los sincalizados, quienes lo conocen a la perfección, no les sorprende la reacción de Guzmán ante las quejas de los familiares de los pacientes, algunos que entraron por una causa, pero murieron por coronavirus, lo que significa que ahí se contaminaron. Incluso, en lugar de salir en defensa de que los trabajadores para que la institución les entregue el equipo de protección para enfrentar el Covid-19 se desvía en otras cosas, como el de ponerse a criticar en su mismo Facebook a quien le da voz a los familiares de los pacientes que denuncian que nadie les da información sobre el estado de salud de ellos.

Si así como reaccionó cuando se publicaron las quejas de los familiares de los pacientes, actuara en defensa de los trabajadores, otra cosa fuera para estos. Pero no. Guzmán enseñó el cobre.



Otro caso. Lo que quisiera Guzmán, líder sindical del IMSS, es que los familiares de los pacientes no alzaran la voz tras no saber nada de estos tras ingresar al nosocomio. Y que los medios de comunicación no los tomaran en cuenta. Incluso, que los familiares se tragaran su dolor luego de que solo les hablaran para decirles que el paciente falleció.

Estas historias se están dando casi a diario. Ayer, los familiares de Mauricio por fin supieron de él nada más que les hablaron de la institución para decirles que había muerto. Mauricio entró al hospital por diabetes el lunes en la noche y ya nadie les proporcionó información de su estado de salud por más que la solicitaban. Supieron de Mauricio el martes en la noche, pero por él mismo, ya que habló por teléfono. Se reportó y dijo que se sentía mejor. Pero ayer en la mañana le hablaron del IMSS para comunicarles de su muerte sin precisarles la causa. Cuando fueron a reclamar el cuerpo a la funeraria, el personal les dijo que murió por Covid-19. Si los familiares de Mauricio se quejan por lo que les pasó y si alguien les da voz, para Guzmán esto es irrelevante. ¡Vaya clase de líder!



Ya ni la amuelan. Con la cuchara grande se despacharon las pastelerías en la ciudad con la complacencia de los funcionarios municipales que se hicieron de la vista gorda. Estos contra algunos actúan con todo el rigor bajo el argumento de la lucha contra el Covid-19, pero con otros asumen una actitud permisiva. Aprovechando el Día del Niño, las pastelerías abrieron sus puertas y la gente se aglomeró para comprar el pastel para celebrar a los niños. Sin embargo, ni los dueños de los negocios impusieron las medidas preventivas ni los clientes las asumieron porque en las largas filas ni la distancia tomaron. Se les vio a todos juntitos. Lo más cuestionable es que ninguno de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman llegó para tomar medidas en el caso. ¿O a poco el negocio de pasteles es esencial?



Que actúen parejo. Con este caso, al gobierno municipal de Chapman le están dando hasta por debajo de la lengua. La inconformidad de los ciudadanos es que mientras son flexibles para algunos, en otros casos se curan en salud con el cuento de combatir el coronavirus. Algunos traen a cuento esto porque ya el gobierno municipal anunció el cierre de los panteones para impedir que los familiares de los difuntos acudan. Está bien, pero que actúen parejo.



Fricción. El personal de Gas y Petroquímica de Occidente tuvo que cambiar de estrategia para entregar las despensas en el campo pesquero Lázaro Cárdenas y Carrizo Grande, ya que un grupo los rechazó al llegar. Son los mismos que se oponen al proyecto que traen de la planta de fertilizante en Topo. Pese al inconveniente, GPO logró finalmente otorgar las despensas a quien lo necesita.