Parciales. Para sacarse la espina tras la pifia en el Día del Niño, el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se fue con todo contra una taquería cerca del Mercado 030. La clausuraron bajo el argumento de que no cumplía con las recomendaciones determinadas para dar la batalla contra el Covid-19. Pese a que actuaron como correspondía, el gobierno chapmista ya no se salvó de las críticas de muchos ahomenses. Esto porque ven su actuar con parcialidad.

Con el cierre de la taquería, que lo difundieron como un trofeo, no esquivan de todas maneras los señalamientos de omisión en que incurrieron el Día del Niño, que se quedaron pasmados ante la irresponsabilidad ciudadana de salir a la calle para aglomerarse algunos sin ninguna medida de prevención en las pastelerías y pizzerías.

Si bien es cierto que la carga de la irresponsabilidad es ciudadana, el gobierno municipal debería de haber intervenido para mandar a sus casas a los clientes o cerrar esos negocios, que tampoco cumplieron con las medidas adoptadas. Pero no, a estos los dejaron operar a sus anchas. Y las pagó el dueño de la taquería.



Control de daños. Pero para que no los critiquen más, el director de Salud Municipal, Francisco Espinoza, salió con que las pastelerías y pizzerías solo darán servicio de pedido en el Día de las Madres. Ya no quieren aglomeraciones en esos negocios. La pregunta que muchos se hacen es el motivo por el que hasta ahora lo hacen. ¿No se dieron cuenta lo que estaba pasando el 30 de abril en esos negocios? Muchos dicen que sí se dieron cuenta nada más que por extraña razón no quisieron actuar con el riesgo de que esa omisión salga cara para dentro de 15 días en el comportamiento de contagios y propagación del coronavirus. Otros dicen que ni Chapman, ni sus gurús en el gobierno, entre ellos Espinoza, visualizaron lo que podía pasar en estos negocios en estas fechas cuando publicaron el catálogo de medidas al entrar a la fase tres de la pandemia. Sin embargo, se les hace raro porque si alguien trabaja en esta administración es el doctor Espinoza”.

El regreso. Una imagen lastimosa reflejó José Carlos Grandío Navarro al aceptar volver al gabinete del alcalde Chapman como director del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano en lugar de Solángel Sedano Fierro. Grandío Navarro fungía hasta principios de año como director general de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, una responsabilidad superior a la que ahora regresa. Es decir, Grandío Navarro en igual de avanzar, va para atrás. Algunos aseguran que salió peor que Graciela Calderón, a quien desplazaron como directora de Desarrollo Social, pero a los meses regresó como directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

La decisión de Grandío Navarro le resta más que sumarle. Algunos aseguran que no sabían que este estuviera “tan necesitado y tronado” como para regresar a un puesto menor al que dejó hace tres meses y en una administración tan desprestigiada por el liderazgo teatral de Chapman.



Los memes. El que no se la acaba con los fortenses es el director de Turismo en El Fuerte, Ariel Valdez Serrato. Y es que cuanto más pasan los días, en lugar de apaciguarse las aguas se agitan más llevándose a la alcaldesa Nubia Ramos de por medio. A las exigencias de que se actuara en su contra por ofertar por las redes sociales una “charola” en 300 pesos en plena ley seca ordenada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y postergada hasta nueva fecha, los fortenses echaron a andar su ingenio: le han dedicado varios memes.

Evidentemente con la intención de evidenciar con sentido del humor la impunidad que se muestra en el caso. No hay que retraerse que los adversarios de la alcaldesa se están regocijando moviéndole al tema que le pega no sólo a ella, sino también al gobierno estatal.