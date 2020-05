La prueba. El senador priista Mario Zamora Gastélum se hizo la prueba del coronavirus para conocer su estado de salud una vez que su líder de bancada en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, diera positivo a la enfermedad. Lo que pasa es que Zamora Gastélum se hizo el examen porque tuvo contacto con Osorio Chong. El priista mochitense hizo público el caso por las redes sociales en el que recomendó a quienes tuvieron contacto con él que asuman una conducta prudente. Y anoche el senador y los que tuvieron cercanía con él tuvieron un respiro: el resultado de la prueba salió negativa a la Covid-19. Tras recibir el informe, el exdiputado local convocó a todos a seguir acatando las medidas de prevención contra el coronavirus.



A quedar bien. El caso de la desgracia de unos la aprovechan otros para su lucimiento en medio de la contingencia del coronavirus. Es la especialidad del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y a quien le sigue los pasos el director de Desarrollo Social y Humano, Marco Vinicio Contreras Bringas. La exposición pública de la situación de una familia que vive en condiciones precarias en el bordo de un dren fue aprovechada por el alcalde para dar instrucciones de su rescate y darle un toque humanista a su liderazgo. Y es que a la familia la mudaron de ese lugar a un pie de casa en el ejido Mochis. A Contreras Bringas no se le podía pasar la oportunidad de tomarse la foto. Es cuestión que Chapman y Contreras Bringas recorran el municipio para darse cuenta que en la misma situación o peor que esa familia hay otras. Muchos dicen que está bien que hayan ayudando a la familia, pero mucho mejor estaría que apoyaran a otras más.



Relegan. Por cierto, es lo que están pidiendo cientos de precaristas que llevan años luchando por una casa en Ahome. Por más que le piden al gobierno de Chapman que les resuelvan el problema de vivienda no hay una respuesta favorable. Ni esperanzas tienen, ya que ni tan siquiera los han apoyado con una despensa para sobrellevar los efectos de las medidas de contención del coronavirus. Dicen que eso es lo que les echa en cara la líder precarista Rosa Aidé Soto Martínez que hasta ya giró oficios al director de Participación Ciudadana, José Antonio Contreras Castro, para que los tomaran en cuenta con el apoyo de despensas. Los ignoraron porque los apoyos alimenticios los están entregando a su gente incondicional que en el 2021 consideran que van a trabajar en el proyecto de Chapman. Es decir, la entrega de despensas con interés político. Y eso que se proclaman como el gobierno del cambio.



Mano dura. Tuvieron que recibir duras criticas para que el gobierno de Chapman endureciera la mano para poder contener la Covid-19. Después del relajamiento y de lo que pasó el Día del Niño, ayer el personal de Protección Civil clausuró negocios establecidos por no cumplir las medidas para combatir el coronavirus. Es el rostro adusto el que están mostrando para que se sepa que van a actuar con dureza el día de la prueba de fuego: el 10 de mayo, el Día de las Madres. Como el 30 de abril fueron un evidente fracaso, lo que les valió uno y mil señalamientos, no quieren exponerse en los próximos días. La experiencia indica que entre más se cumplan las medidas restrictivas menos incidencia de casos de la Covid-19 se registran. En Ahome las cosas no andan también es este aspecto.



Fricciones. El síndico de San Blas, El Fuerte, Carlos Vega, y el jefe de Servicios Públicos Municipales de esa sindicatura, Ernesto Moreno, se disputan el poder ahí. Uno y otro se meten zancadillas. Vega quiere mandar, pero a distancia, lo que aprovecha Moreno para cubrir el vacío con total arrogancia e ineficiencia. Pobres sanblaseños.