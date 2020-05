Otra baja. La inestabilidad en el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se detiene ni en medio de la pandemia del coronavirus. Tras la salida de Solángel Sedano Fierro como directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, ahora se sabe que otro que salió es Sergio Leyva como director de Ingresos, a quien Chapman trataba como un ejemplo de funcionario.

Leyva se creyó los halagos al grado de perder el piso, pero poco le duró el gusto. Dicen que se lo echaron al plato las mujeres que le hablan al oído a Chapman. Por eso, entró en su lugar Onisa Juárez.

No queda muy claro si Juárez se quedó para siempre ahí tras fungir como directora de Cobranzas, un cargo que le inventaron para darle chamba a una más del grupo SAT. Algunos hablan que son capaces de dejarla en los dos cargos y cobrar dos sueldos.

Se habla que la tesorera Ana Ayala Leyva es la más contenta. Sin embargo, tarde o temprano se tendrá que definir quién entra por Onissa en la dirección de Cobranzas.



Un misterio. Lo que sí es que la salida de Sergio Leyva es tan sigilosa como la de Solángel Sedano. Salen en forma sorpresiva y misteriosa. Sedano hizo pública su renuncia, pero no los motivos, lo que provocó un mar de posibilidades. Unas más lógicas que otras. Leyva ni siquiera hizo pública su renuncia.

El fin de semana trascendió esa información, pero hasta ayer se confirmó su salida al aparecer Onissa Juárez como encargada de la Dirección de Ingresos en una conferencia de prensa en compañía de la tesorera Ana Ayala Leyva para dar a conocer descuentos en el pago de los impuestos.

Leyva comentó a algunos que todo estaba bien cuando le preguntaron el motivo de su salida. No falta quién señale que al rato Leyva y Sedano regresen a la administración como José Carlos Grandío, quien aceptó entrar en relevo de esta última después de haber salido de una responsabilidad de mayor jerarquía. A como están en esta administración, todo se puede esperar.



Sin entender. El gobierno de Chapman se pone muy duro con los negocios, pero muchos lo censuran porque no hacen nada para meter en orden a la gente que hace fila en los bancos. Decenas se forman para entrar al cajero o a las instalaciones sin ninguna medida de prevención. Y no hay nadie quien les llame la atención.



Aislado. Cuando no llueve le llovizna al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. El presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, cuestiona su liderazgo frente a la pandemia del coronavirus. Incluso, se pregunta si realmente ejerce esa responsabilidad ante el problema de salud que existe en Sinaloa. Y es que no lo ven, que no da la cara.

Si no fuera porque Montes Salas se dejó ver por Choix, la tierra del líder estatal panista, este fin de semana, quizás no tuviera ningún argumento de defensa. El superdelegado acudió a la tierra de Estrada Vega a entregar apoyos para el bienestar.

Es cierto que de Montes Salas se sabe muy poco de lo que hace porque parece que le saca la vuelta a los problemas, pero usa el argumento que él trabaja sin reflectores. Con ese cuento.



El cierre. Los panteones se empezarán a cerrar desde el 8 de mayo hasta después del 10 de mayo, el Día de las Madres. Esta acción de los gobiernos municipales la toman para evitar aglomeraciones en estos lugares y con ello contribuir a que no haya contagios ni propagación del coronavirus.

En Choix, por ejemplo, el gobierno de Omar Gill Santini no permitirá entrar a gente a los campos santos desde el 8 de mayo. Esa decisión la sostendrán hasta el 11 del presente mes. Es decir, una vez que pase esa fecha. No quieren que el problema de salud se les complique. La idea es salir del primer caso que tienen, pero que no pasé de ahí.