Con presión. Antes de que los ganaderos se manifestaran en Palacio Municipal de Ahome, la tesorera Ana Ayala Leyva liberó los recursos para que la empresa agrícola les entregara a los productores pecuarios la maquinaria que necesitan para la realización de pacas de maíz en esta época de trilla.

La aportación de la comuna era lo que faltaba porque ya el gobierno federal y los ganaderos habían puesto su parte. Estos últimos tuvieron que manifestarse en la empresa agrícola para exigir la entrega de la maquinaria, lo que no fue posible porque faltaba el dinero que se comprometió el Ayuntamiento a aportar. Y si se tardaba en entregarlo el programa de apoyo al sector se iba a cancelar.

Los traía dando vueltas y vueltas el director de Egresos, Noé Molina, hasta que explotó la bomba. No pasaron 24 horas de la protesta para que el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman entregara los casi 500 mil pesos que les tocaba poner, pero dicen que la culpa no era de él sino de sus superiores. Los ganaderos tuvieron que manifestarse para poder que les cumplieran.



La intención. Poco a poquito, Fuerza Social Bachomo, uno de los grupos internos de Morena, empezó a recolectar alimentos y artículos de limpieza para elaborar despensas con el fin de entregarlas a la gente necesitada en Ahome a causa de las medidas restrictivas impuestas para ganarle la batalla al coronavirus. Lo van a hacer si la gente los apoya.

El líder del grupo, Lucio Tarín, expresidente del PRD en Ahome, apela a la generosidad de la gente. Hasta eso que su estrategia puede que tenga eco. Los integrantes del grupo y quienes se les unan van a guardar dos o tres artículos diarios de aquí al 15 de mayo para hacer una buena recopilación que se traduzca en gran número de despensas y que estas estén reportadas. Además, se van a entregar a gente que verdaderamente lo necesita.



De su bolsa. Todo parece indicar que la intención de los diputados locales de llevar apoyo alimenticio a los sinaloenses en apuros por la contingencia del coronavirus les está acarreando más chifletas que reconocimiento. Cuando menos en Ahome la reacción de la gente fue de asombro el conocer que los legisladores morenistas Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro van a repartir despensas con valor a los 250 pesos.

En igual de ganar puntos los van a perder porque las despensas van a estar muy caciqueadas. Lo que esperan es que aparte del fondo del que dispuso el Congreso del Estado para esas despensas los diputados pongan de su bolsa para que las despensas sean un poco más dignas de entregar.



Sin control. Con el Jesús en la boca están los pobladores de las sindicaturas en Ahome porque parece que a los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome no les interesa que se cumplan las medidas para prevenir la Covid-19. Por ejemplo, en El Carrizo hay taquerías que funcionan como si no hubiera la emergencia. Incluso, uno de ellos que se instala a la orilla de la Internacional se la da de influyente.



La marca de la casa. La contingencia por la Covid-19 la aprovechan algunos para desde ahorita hacer labor de posicionamiento con miras al proceso electoral de 2021. Algunos lo habían hecho bajita la mano, pero otros ya de plano no se midieron.

Por ejemplo, reportan que en El Fuerte una brigada del Partido Sinaloense acudió a las comunidades de Las Cabras, Los Terreros, Llano de los Soto, Llano de los López y el Arroyo de los Armenta para entregarle despensas a las familias. Muchos celebran que lo hayan hecho, pero lo que le pusieron tacha es al hecho de que la despensas lleven el logo del Partido Sinaloense.

Sin embargo, algunos pobladores se los agradecen y por lo del logo no les quita el sueño, ya que no los condicionaron a nada para recibir el apoyo.