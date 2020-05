Para matar el boleto. Dicen que las clases en línea desde casa están dando mucho de que hablar porque más bien está diseñado para salir al paso que cumplir con el objetivo de enseñanza-aprendizaje.

Más que clases, lo que está sucediendo es que los maestros se conectan, pero para dejarles un buen número de trabajos o tareas para que el alumno los haga con la ayuda de los padres a como puedan. Después ya los maestros no se conectan para explicarles, para enseñarles, etc.

Para muchos la conducta de los maestros es de “mataboleto”. De hecho, ya hay diputados locales, como la panista Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio, que cuestionan esta situación. No nomás es ella. Eso sí, los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y los líderes sindicales se paran el cuello de que el ciclo se va a cumplir pese al problema del coronavirus. Pues puede que sí, pero al modo.



Ni ilusiones. Por cierto, el anuncio reiterado del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe de emocionar a muchos ahomenses de que el 17 de mayo se estaría reanudando las labores, entre ellas el regreso a clases, en municipios donde el problema de la Covid-19 está controlado. Si algunos ponen en tela de duda la medida que quiere implementar López Obrador porque no están muy convencidos de que la emergencia haya pasado aun en municipios donde no hay muchos casos, en Ahome no están las condiciones de levantar bandera blanca, así las labores se reanuden con estrictas medidas de seguridad.

En realidad, el municipio no encaja en el supuesto planteado por el presidente de la República. De hecho, cuando vino antier a supervisar el centro de atención para atender exclusivamente casos de Covid-19 en el Hospital General de Los Mochis, el gobernador Quirino Ordaz Coppel reveló que Ahome es el segundo lugar de los municipios en Sinaloa con más casos de contagios y muertos.

Esto es la realidad de las cifras frías pese a las medidas que se han implementado para contener el mal.



Alivio. El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Ahome, Víctor Carrazco, vivió para contarla tras pasar días amargos por contagiarse del coronavirus, lo que no supo ni dónde lo pescó.

Cuando enfermó lo hizo público, conducta que algunos validaron y otros la cuestionaron porque vieron que solo quería protagonismo, lo que es sabido que le gusta como al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, razón por la que se entiende muy bien con este. Ahora que se alivió volvió hacerlo público.

Al margen de su intención de fondo de aparecer en las redes sociales cuando estaba enfermo, lo que debe de rescatarse con la experiencia que sufrió Carrazco es que el coronavirus sí existe porque hay algunos que todavía no lo creen. Quizás este el mensaje al que le debería haber puesto mayor énfasis el funcionario municipal y no a otro que le hizo ruido.



Corto. Dicen que sin querer queriendo, el líder del grupo Fuerza Bachomo, Lucio Tarín, trajo a debate el liderazgo del coordinador municipal de Morena en Ahome, José Borunda. Tarín y su grupo interno en ese partido es el único que inició a recolectar víveres para llevarlos a la gente necesitada tras las medidas restrictivas por el coronavirus.

Lo hacen como otros de los partidos políticos que van al rescate del pueblo que lo que necesita ahorita es comida. Si le sacan raja política para el 2021 o no eso ya se verá en su momento, pero nadie se está quedando estático en la contingencia.

Bueno, no todos porque dicen que Borunda es uno de estos, por lo que el vacío de su liderazgo la están llenando los de Fuerza Bachomo. Es aquí en la que a Borunda no le va muy bien porque es muy duro para criticar, lo que no está mal, pero el liderazgo no solo es de los dientes para afuera, sino de predicar con el ejemplo de ayudar a la sociedad.