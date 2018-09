El Issste heredará a AMLO megadeuda

Uno de los puntos más álgidos en el proceso de transición que ya inició en el Issste, es su pavoroso pasivo con los distribuidores de medicamentos e insumos para la salud.Este lunes iniciaron formalmente los trabajos los equipos del actual director, Florentino Castro, y el del entrante, Luis Antonio Ramírez Pineda, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Son alrededor de 8 mil millones de pesos lo que dicho instituto adeuda a los socios de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis), que preside Héctor González.El abultado adeudo acumula falta de pagos de 2016, 2017 y lo que va de 2018. Uno de los grandes temas de la agenda para el próximo gobierno será el modelo de esta megalicitación, coordinada por el IMSS.El esquema de compras consolidadas debe apegarse al protocolo de compras abiertas, basado en las mejores prácticas internacionales. Estas deben reunir a todas las instituciones sin excepción.Y una ves subidas todas y centralizar el total de pagos, en tiempo y forma contratados, en la Secretaría de Hacienda, como ya lo anunció el próximo secretario del ramo, Carlos Urzúa.Esto a través de cuatro ejes: transparencia y rendición de cuentas; participación ciudadana; innovación, y combate contra la corrupción. De este modo existirían controles más eficientes del gasto de las instituciones de servicios sociales de salud, federales y estatales.Florentino Castro no la tiene nada fácil, máxime que existen sospechas de presuntos desvíos de recursos desde su antecesor en el Issste, José Reyes Baeza.El derrotado candidato del PRI para senador por Chihuahua nunca entregó cuentas claras, al igual que ese partido político en lo que fue la campaña presidencial.A lo anterior agregue ahorros personales de altos funcionarios de esta dependencia.Ayer se reunieron los equipos salientes y entrantes de la Secretaría de Economía. Encuentro encabezado por Ildefonso Guajardo y Graciela Márquez. Cada dirección tendrá que entregar un reporte de su respectiva situación. También todos los funcionarios deberán renunciar el último día de noviembre. El mensaje es que nadie repetirá en su puesto. Por ahí estuvieron los que le informé se perfilan para las subsecretarías. Juan Carlos Moreno-Brid para Industria y Comercio, Jesús Seade para Negociaciones Comerciales Internacionales, aunque también pidió la embajada en China, y Francisco Quiroga para la nueva de Minas. Desaparecería la de Competitividad y Normatividad. Esta dependencia es la que registra el mayor avance en el proceso de reportres al nuevo gobierno.Pue señoras y señores Inbursa, de Carlos Slim, demandó este martes el concurso mercantil de Almos, la empresa de los hermanos Daniel, Salomón y David Shamosh Helfon. Tras prácticamente nueve meses de pláticas, fue imposible avanzar en el plan de reestructura financiera fuera de tribunales. La situación para este grupo, de los más influyentes en el canal del retail como distribuidor de mariscos y pescados frescos, se complica muchísimo y no es descartable que pueda irse a la quiebra. La firma ya tenía embargadas varias cuentas por parte de sus acreedores, unas 15 instituciones a las que adeudan casi tres mil milones de pesos. El expediente cayó en el Juzgado 12 de Distrito en Materia Civil de la CDMX.La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, (Anipac) acaba de designar a Aldimir Torres como nuevo presidente del gremio para los próximos dos años. Este Ingeniero tendrá que continuar la defensa del sector plástico y fomentar el uso responsable de los productos fabricados de dicho material, así como aumentar el reciclaje en México. La Anipac tiene un gran peso en la economía nacional, pues cuenta con 4 mil 400 empresas afiliadas, las cuales generan alrededor de 800 mil empleos, 250 mil directos y 550 mil indirectos. Anualmente se producen más de 6 mil toneladas de plástico, lo que hace al sector un mercado de más de 23 mil millones de dólares anuales.Donde también hubo relevo es en la dirección de Cinemex. Javier Ezquerro fue sustituido esta semana por Rogelio Vélez, quien fuera por 15 años la cabeza de Ferromex y posteriomente llevara el timón oprerativo de Perdoradora México, la empresa contratista que le provee plataformas y servicios a Pemex. Vélez es de todas las confianzas de Germán Larrea, como lo demuestra el hecho de que ahora asumirá un negocio personal del empresario que no forma parte del Grupo México. Cinemex anunció a principios de año inversiones por unos 220 millones de dólares para expandirse en México y Estados Unidos. Es la séptima cadena a nivel mundial, posee mil 251 pantallas y 332 complejos.Con el lanzamiento de GINcapital, GINgroup agregará a su carpeta de servicios fondos de inversión dirigidos a empresas de los sectores fintech, seguros, salud, medicina, deporte y adminstracion de capital humano. La firma presidida por Raúl Beyruti busca dar impulso a las compañías en sus primeras etapas y consolidar su operación. Se espera que rápidamente se posicione entre los fondos de mayor crecimiento y apoyo para startups a nivel nacional y poder triplicar su inversión en un año, como es el objetivo principal.También ofrecerá soporte fiscal, legal y contable para que la única preocupación de los negocios sea el desarrollo y comercialización de su producto o servicio.