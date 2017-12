El Mánager del Año es color rojo

Lo realizado por Daniel Fernández en su segunda temporada, primera completa, al mando de los Venados le está dando una enorme posibilidad de ser elegido como mánager del año. Entrando a la serie de fin de semana, la cuarta de la segunda vuelta, los porteños tienen el mejor récord global de la Liga Mexicana del Pacífico. Con un club limitado por lesiones, que perdió a su abridor tradicional, Walter Silva, por lesión, además de su cuarto bat, Cyle Hankerd, Fernández ha hecho malabares y bien coordinado con la directiva le han encontrado la forma para mantenerse arriba en el standing. Venados ha vuelto a ser el equipo dominante en casa. El Teodoro Mariscal es de nueva cuenta esa aduana durísima para cualquier rival. El récord de los porteños en su hogar es de 15-7. Recuerdo temporadas de 25 triunfos en casa. Fue en la época donde llegaban seguido hasta la final. La base para el registro global era lo hecho en el inmueble, que ahora está en reconstrucción. Fernández tiene mucho mérito. Ha logrado acomodar la rotación y el bullpen, que sin tener nombres espectaculares tiene gente cumplidora. Se animó a poner de cerrador o preparador a Roberto Espinosa y el yucateco ha hecho el trabajo. En ofensiva, el regreso de Jeremías Pineda le ha ayudado mucho a mejorar la ofensiva. Es el candidato a más valioso de Venados. Otro aspecto que ha mejorado es la defensa. Es muy buena. Con estos argumentos, creo que Daniel reúne todos los méritos para ser el mejor mánager. No estaba en el presupuesto que su equipo jugara tan bien.APUNTA A LA BAHÍA.Los Gigantes están desesperados por llevarse a Giancarlo Stanton. En 2017, los jardineros de San Francisco, todos, conectaron de forma colectiva ¡38 cuadrangulares! La cantidad más baja en todo el beisbol. Quieren a Andrew McCutchen, de Piratas, que se encuentra en último año de contrato, pero su objetivo primario es obtener a Giancarlo Stanton. Tan ansiosos están que ya se reunieron con los representantes del actual más valioso de Liga Nacional, en la ciudad de Los Ángeles. Se anticipan a reuniones que seguramente tendrá con otros clubes. Entre ellos los Dodgers. Una gran ventaja que veo de parte de los Gigantes es que ellos están dispuestos a pagar el resto del “monstruoso” contrato que tiene el cañonero y es de 240 millones de dólares y además ofrecen buen paquete de jugadores en el canje. Joe Panik, ganador de guante de oro como segunda base y buen bateador lo encabeza. No creo que Marlins tenga muchas opciones de clubes que quieran pagar todo el dinero que hay involucrado en en el convenio garantizado a Stanton. Por eso Gigantes lleva mano. Ahora bien, teniendo cláusula de no cambio, Stanton debe aprobar cualquier movimiento que le sugiera la directiva que encabeza Derek Jeter.San Francisco es una plaza muy importante, pero quizás la única pregunta que los representantes de Stanton sería ¿estarán los Gigantes en posición de pelear en 2018? Y es que el 2017 fueron de los peores clubes en las mayores, sin embargo, fue el bateo el grave problema del club que comanda Bruce Bochy.