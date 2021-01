Este es otro caso de funcionarios prevaricadores perjuros que, bajo la autoridad de los que antes se llamaban procuradores de Justicia y ahora llaman fiscales, define la Constitución Política de Sinaloa en su artículo 73 que dice: El Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia.

La situación del Ministerio Público y de su policía auxiliar se regirá por los principios de unidad de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Además, muy importante, el Artículo 74 de la Constitución dice: “El Ministerio Público tiene a su cargo velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social, investigar y perseguir los delitos del orden común, la defensa de los derechos del Estado, participar en los procedimientos que afecten a personas a quienes las leyes otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales”.

Así pues, la ley es precisa, pero es evidente que los agentes del Ministerio Público son ineptos irresponsables que no velan por la legalidad y no evitan la delincuencia ni facilitan la convivencia social, como si no se dieran cuenta de las muchas transgresiones a las leyes, que abundan en nuestro ambiente, vegetando inertes e inoperantes, como simples burócratas vividores oportunistas. ¿Qué son?: ignorantes, bribones, tontos o tienen algo de las tres cosas.