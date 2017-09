El Murci de Ascenso, de nuevo con adeudos

Ya se nos hacía raro que no salieran a relucir los problemas financieros de los Murciélagos de Los Mochis que militan en la Liga de Ascenso y que fueron aflorados en un programa televisivo que trata pura información de dicho circuito.Según los cronistas, los dueños del cuadro mochiteco ya le adeudan un mes de sueldo a los jugadores y nos imaginamos que con sus provedores andarán por el mismo estilo, pues tales irregularidades ya se habían manifestado y en serio desde la temporada anterior.De ser cierta información no tardará en que surjan las inconformidades de parte de los jugadores que le exigirán a los dueños, los empresarios Favela que cumplan con sus obligaciones.En estos momentos Murciélagos lleva una temporada mucho mejor que la anterior en el renglón deportivo, pero si no se corrige esto del dinero, es probable que el accionar del cuadro venga a menos, debido a que comenzará a entrar la desmotivación entre sus integrantes.Y si quiere saber más de la situación que priva en los Caballeros de la Noche, sintonice un canal deportivo por televisión de paga y ahí lo tendrán informado con todo lo referente al club mochiteco.Por lo pronto, ya las cosas no pintan bien en el renglón financiero.A partir de hoy todas ligas y clubes que tomarán parte en la temporada oficial 2017-18 que avala la Asociación Estatal de Futbol ya podrán pasar a las oficinas del máximo organismo a recoger sus cédulas de inscripción. Tal movimiento lo pueden realizar en las instalaciones del Centro Cívico Constitución.En el caso del resto de los municipios, la Afoesac girará las carpetas a las oficinas anexas que abrió en la región norte y sur, en una descentralización que permitirá mayores facilidades y no tener que cubrir un costo adicional para venir hasta Culiacán por las cédulas. El costo de dicho documento es de 70 pesos.Estaremos al pendiente para saber cuál será el equipo, de qué categoría y municipio será el primero en quedar registrado de manera formal para la próxima temporada que deberá comenzar a mediados del mes de octubre a inicios de noviembre.Anécdota. Sucedió hace muchos años en un duelo de la eliminatoria municipal que sostuvieron las selecciones de Primera Fuerza y Veteranos en la cancha del estadio Universitario. Luis Salcedo fue el árbitro central y tenía como auxiliares a Celso García y Francisco García.Según la historietilla, Óscar Amézquita desbordó por el lado derecho, e inesperadamente el árbitro Salcedo le grita a Amézquita “céntrala, estoy solo”. Lo que pasó es que el conocido silbante jugaba de compañero con el Flaco Amézquita en el equipo de Escobas La Mexicana y lo traicionó su conciencia. Esta acción provocó la risa de los García por las bandas y de los propios jugadores que lo escucharon. ¿Sería cierto?