El Murci podría tener nueva sede en el 2018

Por las veces que han visto al gobernador Quirino Ordaz Coppel en el estadio Centenario de Los Mochis, muy pegado a los empresarios Favela, dueños de la franquicia de los Murciélagos de la Liga de Ascenso, dicho equipo podría ser el club profesional que estrenaría el estadio que según se construirá en el puerto de Mazatlán.Se dice que el mandatario estatal se ha constituido en uno de los firmes aliados o apoyadores del Murci para que pueda seguir en la Liga de Ascenso en la presente temporada, y con el anuncio de la edificación de un estadio en el puerto mazatleco el rumor se acrecienta en que el equipo que se iría allí sería de los hermanos Favela.Porque la verdad vemos fuera de la realidad que para un estadio que se pretende tenga un aforo de 20 mil aficionados se quiera para albergar un cuadro de la Segunda División, que dudamos pueda llenarlo en varios años.Pero sí es más factible pensar que por el acercamiento que ha tenido Quirino con los dueños de Murciélagos sean ellos lo más propensos a ocupar esa plaza, aunado a que en la ciudad de Los Mochis, y por los malos resultados que ha tenido en las últimas temporadas, sus entradas bajaron estrepitosamente.Y para nuestro gusto, los Favela, en lugar de estar pensando en tener otra casa, lo primero que deben hacer es trabajar con seriedad y cumplir con todas sus obligaciones, tanto con los jugadores como en el aspecto administrativo y de organización, pues nos enteramos de que sigue tratando mal a los futbolistas, les brindan poco apoyo, los tienen trabajando en la pretemporada sin pagarles y de paso de última hora les truncan sus sueños al decirles que no entran en los planes. Lo peor es que no quieren ceder sus cartas para que vayan a buscar chamba a otros lugares.Aunque esto no debe asustar a nadie porque es común que suceda en la mayoría de los clubes profesionales de la diferentes divisiones, y lamentablemente esto le interesa muy poco a la Federación Mexicana de Futbol, que fija toda su meta en seguir creando categorías y cobrando con alegría sus franquicias.. Parece fácil lo que acaba de realizar el fin de semana anterior Ignacio Morro Altamirano, jugador del equipo Eldorado-Milán, al marcarle cinco goles al equipo deCorrecaminos dentro del torneo promocional Ultra Plus para jugadores de 68 años y mayores.Para nuestro gusto esto hay que tomarlo como una hazaña, porque sinceramente no es nada fácil ni en cáscaras meter tan elevada cantidad de goles, y obviamente en un partido oficial es mucho más complicado.Por lo pronto, la marca del Morro Altamirano ahí está para ver qué otro jugador de su misma división es capaz de igualarla o superarla.