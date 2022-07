El OIC de Escuinapa, sin resultados

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, así como dice una cosa, dice otra. Es muy proclive a negar los hechos cuando la realidad es otra, y eso le resta credibilidad a su investidura. En entrevista la semana pasada, negó que en el hospital municipal Margarita Maza de Juárez hayan caducado una tonelada de medicamentos, como lo denunció el regidor Jesús Osuna Lamarque. Por el contrario, contraatacó al edil diciendo que lo que hay es robo de medicinas por parte del personal sindicalizado, que es protegido por Osuna Lamarque. Ayer, el presidente municipal rectificó sus declaraciones y reconoció que sí caducó una tonelada de fármacos, pero que al Ayuntamiento no le costaron, pues fue una donación del Hospital Militar. Reiteró que demandará a los sindicalizados que laboran en el 'hospitalito' por presunto robo de medicinas, pues dice tener evidencias que así lo demuestran. Los ciudadanos esperan que realmente se aclaren las causas por las que caducaron los medicamentos, y si hay culpables, que se les castigue.

Sin resultados y con una actuación gris permanece el actuar del Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Escuinapa, que está a cargo de Marco Antonio Cásares Acosta, pues a pesar de la gran cantidad de irregularidades que prevalecen de administraciones pasadas en las diferentes dependencias gubernamentales en las que se aplicaron recursos públicos, no han dado resolución alguna de los expedientes que se supone mantienen bajo investigación. La única vez que se le vio aplicar la ley al titular del OIC fue en el pasado proceso electoral, cuando intentaron inhabilitar al expresidente municipal Hugo Enrique Moreno Guzmán en su búsqueda por la alcaldía. En esa ocasión, hasta conferencia de prensa brindaron para dar detalles de los procesos que se siguen en contra del exalcalde, que buscaba su reelección en el proceso electoral del año 2021.

En la comunidad de Ponce, del municipio de Rosario, la gente se pregunta dónde están los trabajadores que iniciaron la obra de instalación de la red de agua potable que ayudaría a la población a sobrellevar la sequía. El pasado 17 de mayo, la alcaldesa Claudia Valdez dio el banderazo de arranque de la obra, al cual le etiquetaron 1.2 millones de pesos y estaría terminada en un mes. Tenían proyectado inaugurarlo en junio, pero ya casi se cumplen dos meses y los trabajos están inconclusos. Los habitantes de la colonia Privada de Ponce y la Santa Cruz se preguntan por qué la obra se paralizó, si se supone que le destinaron más de un millón de pesos.

Este día se empezará a inmunizar a miles de niños de 5 a 11 años. Se espera que tanto Omar Alejandro López, delegado de los programas del Bienestar, y el secretario de Salud, Cuitláhuac González, hayan aprendido la lección y no se repitan las largas filas de padres de familia y de niños bajo los intensos rayos del sol. Ojalá que en esta ocasión se hayan organizado mejor, porque continúan las altas temperaturas y no hay que ponerlos en riesgo. Además, el gobernador Rubén Rocha llama a los padres a registrar a los niños en la página para que de esa forma les puedan mandar más vacunas, ya que asegura que por eso no les manda más dosis, porque el gobierno federal no ve a muchos interesados.