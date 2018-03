El Opening Day este jueves

El Opening Day de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina. El jueves santo arrancan las hostilidades. Por lo pronto, abundan a diario los encuentros de la Liga de la Toronja. Llamados también Spring Trainner. En esta semana me tocó en suerte ver dos cotejos de Yankees de Nueva York. Ganaron ante Mellizos de Minnesota y perdieron con Medias Rojas de Boston. Los equipos están agarrando su ritmo. Muchas caras nuevas en los diferentes clubes. Y también los estrategas que harán su debut en esta temporada. Aaron Boone estará en la caseta de los Mulos de Manhattan. Con los actuales campeones, Astros de Houston, repite A. J. Hinch. Un detalle que desde el año anterior me llamó poderosamente la atención es la letra “C” en la gorra de los Twins. Esa letra viene agregada a la “T” y se me hizo raro. No entendía. Escudriñando en google me llegó la respuesta. Esa letra “C” quiere decir Ciudades Gemelas.Y a propósito de mafuros, ejus, saporitis, -traducción- “Ni el infierno ni el paraíso, eres de carne y hueso”. ¡Ai´sí! Todo ello basado en Mineapolis y Saint Paul, de Minnesota, cuando le otorgaron la franquicia, no se habían decidido dónde estaría la sede del equipo. Son pequeños detalles que en ocasiones los vemos y no los tomamos en cuenta. Pero que en realidad tienen su mensaje y de ahí viene nuestra interrogante. Y a la mayoría de los fans del mejor beisbol del mundo los tomará en la playa el grito de playball.