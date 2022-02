El Opus Dei ante la mujer

audima

En artículos anteriores he citado comentarios espléndidos de S. S. Juan Pablo II y del padre Raniero Cantalamessa OFM sobre la importancia y la identidad reales de la mujer en su naturaleza legítima y su trascendencia enorme en la vida. Como contraste cité también unas declaraciones del imbécil Lázaro Cárdenas, injustas, perversas y revolucionarias que describen a la mujer como un estorbo que se debe anular. Ahora cito palabras de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, entrevistado en 1968: “Desarrollo, madurez, emancipación de la mujer, no deben significar una pretensión de igualdad o uniformidad con el hombre, una imitación del modo varonil de actuar: eso no sería un logro, sería una pérdida para la mujer, no porque sea más o menos que el hombre, sino porque es distinta. En un plano esencial que ha de tener su reconocimiento jurídico, tanto en el derecho civil como en el eclesiástico, si puede hablarse de igualdad de derechos, porque la mujer tiene, exactamente igual que el hombre, la dignidad de persona y de hija de Dios. Pero a partir de esa igualdad fundamental, cada uno debe alcanzar lo que le es propio; y en este plano, emancipación es tanto como decir posibilidad real de desarrollar plenamente las propias virtualidades: las que tiene en su singularidad, y las que tiene como mujer. La igualdad ante el derecho, la igualdad de oportunidades ante la ley, no suprime, sino que presupone y promueve esa diversidad, que es riqueza para todos”.