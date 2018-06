El PAN, contra las cuerdas

El Partido Acción Nacional en Sinaloa pinta el próximo domingo para tener el peor resultado electoral en su historia. Los análisis dibujan que sería la cuarta fuerza política del estado, abajo del PRI, Morena y PAS.



Tenemos información de que los números son alarmantes, en el peor escenario solamente ganarían tres diputaciones locales, cero federales y cuatro alcaldías.



Cabe destacar que en la fórmula para el Senado van en la segunda posición, ya que la primera es de sus aliados Movimiento Ciudadano, así que tendrían que ganar para aspirar a que entrara Sylvia Treviño por mayoría relativa.



Seguramente este fue uno de los motivos por los que el candidato del PAN a la presidencia, Ricardo Anaya, solamente visitó una vez a Sinaloa y no regresó a hacer el cierre de campaña.



El PAN sinaloense tiene varios años alejado de sus ideales, el partido está fragmentado y pasa por una de sus peores crisis internas. Muy pendientes, porque el próximo domingo se podría confirmar este escenario, que sería catastrófico.



Elecciones. El siguiente lunes se conocerá el nombre del próximo presidente de México. A unos días de la votación, desde lo más íntimo del Cuarto de Guerra del candidato José Antonio Meade nos aseguran que van muy bien, que la elección está difícil, pero no imposible, están listos para dar la pelea.



Definitivamente la estructura del PRI no alcanza, pero aseguran que contarán con el voto útil de los panistas y de los indecisos, ya tienen el respaldo en los estados no solo los que gobiernan priistas, también panistas y perredistas. Con estas condiciones la elección todavía no estaría definida.



Al final, la pelea estará entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Se ve a Ricardo Anaya muy rezagado de la competencia, mientras que el candidato independiente Jaime Rodríguez (el Bronco) resultó ser un verdadero fracaso. Así que muy atentos a esta elección, porque ya terminó.



Campañas. El abanderado priista por la alcaldía de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, no tendrá cierre de campaña, acompañará a los candidatos a diputados locales en sus respectivos eventos. La estrategia es arropar y respaldar a los priistas que buscan llegar al Congreso del Estado. Sin duda, una señal de humildad y apoyo.



Por cierto, el día de ayer cerró campaña la candidata a diputada local por el Distrito 16 Irma Moreno con muy buena convocatoria y mañana hará lo propio Arturo Torres Sato, que va por el Distrito 13. A partir de mañana viene el periodo de veda previo al día de la votación. Las campañas terminaron.



Votación. Muy positivos están en el Instituto Nacional Electoral al anunciar que el próximo domingo primero de julio esperan una votación de hasta el 70 por ciento, analistas nacionales habían proyectado entre 55 por ciento y 60 por ciento. Serían números extraordinarios los que espera el INE, dentro de cuatro días se sabrá.



Destacado. El gobernador Quirino Ordaz Coppel asistió a la Ciudad de México a la presentación del proyecto de Desarrollo del Suministro de Gas Natural de Sinaloa con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Tras el evento anunció que el gas natural vendrá a darle a Sinaloa impulso a la industria. Adelantó que a partir de julio se verán los beneficios.



Popular. Por restricciones del Instituto Nacional Electoral, no podemos dar detalles de las cinco encuestas de cierre de campaña a las que tuvimos acceso, solamente podemos revelar que en todas en lo que respecta a la contienda por las diputaciones federales, Aarón Rivas Loaiza es el candidato que tiene mayor ventaja y tendría el triunfo más holgado de todo el estado. Así que se espera que tenga una alta votación y un amplio triunfo en el Distrito 5 de Culiacán. Muy atentos.



Memoria Política. “Tras un recuento electoral, solo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores”, Winston Churchill.