El PAN en Sinaloa, obligado a una sacudida si quieren recuperarse como partido

Las consecuencias. En el PAN llegó la hora. Si Sebastián Zamudio, impuesto por la camarilla que encabeza Adolfo Rojo, pensó que no pasaría nada, se equivocó. Los excesos y abusos cometidos en la selección de candidatos en el proceso electoral pasado, hoy podrían cobrar factura. El concordense Sebastián Zamudio tan solo es el títere del grupo que lo impuso para hacer del PAN en Sinaloa, una agencia de colocación “familiar”. Zamudio apenas declaró que es la “hora de sumar y no de restar”, las respuestas aparecieron de los panistas agraviados. Y son muchos.

El grupo de Adolfo Rojo, que maneja a su antojo a Zamudio, entregó el PAN al Partido Sinaloense, en una alianza que desde el inicio fue cuestionada y que ahora, tras la derrota, la justifican como un grave error. En el PAN existe un auténtico movimiento que busca rescatar al panismo sinaloense de quienes actualmente tienen secuestrada su dirigencia. El haber otorgado candidaturas a las esposas de los exalcaldes de Mazatlán Carlos Felton y Alejandro Higuera indignó en su momento.

Y el agravio perdura. El que la dirigencia del PAN haya incluido en su lista de candidatos a diputados locales a Jorge Villalobos, es otro agravio que consideran los panistas sinaloenses, pues como diputado federal se vio envuelto en los escándalos de “los moches” y de aquel video con bailarinas exóticas, famoso con la conocida bailarina “Montana”. Si los verdaderos panistas quieren rescatar el PAN, hoy es el momento. De lo contrario, la caída libre que viven no la detendrán.

Los chantajes de Daniel. La dirigencia de la Sección 53 de maestros amenazó con realizar un “paro” de labores este lunes al arrancar el nuevo ciclo escolar. El argumento es para presionar al Gobierno del Estado para que les pague sus adeudos. El punto es que esos adeudos se vienen arrastrando desde el sexenio malovista. ¿Y qué creen? Jamás les hicieron ningún “paro”. Hoy, la administración estatal les ha abonado el adeudo. Y amenazan con un “paro”. Lo cierto dicen algunos maestros de esa misma sección, es que el líder moral, el aún senador Daniel Amador, ya se quedará sin “chamba”.

Pero también su hijo que dejará la diputación local y otro de sus allegados. Y como no ve claro que el gobernador Quirino Ordaz Coppel los tenga contemplados para ocuparlos en el gabinete estatal, la oportunidad del chantaje está presente. Al aún senador le han dado resultado sus “chantajes” en otros sexenios. Le han entregado posiciones políticas. Le han entregado posiciones dentro del aparato de gobierno. Y todavía tiene algunas posiciones que podrían no resistir ni la más mínima revisión.

Pucheta no parará. La derrota electoral del 1 de julio está superada. Fernando Pucheta sabe que no fue derrotado por “El Químico”, sino por el fenómeno que provocó Andrés Manuel López Obrador. El hecho de no regresar a la alcaldía no lo amilana. En corto se percibe que su trabajo de apoyo social en colonias, en comunidades rurales, será revitalizado. La Fundación “Una mano amiga”, que desde hace algunos años encabeza, sigue operando. Nos adelanta que hay nuevos planes de reestructurar las acciones de apoyo a los que menos tienen y mantendrá su presencia social en Mazatlán. Y si es posible, en otros municipios. Habrá que seguir de cerca el trabajo de Pucheta, pues podría convertirse en un buen contrapeso a los abusos.