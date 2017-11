El PAS acorrala al PRI

El Partido Sinaloense hace presión sobre el PRI. Quiere una definición sobre su alianza para el 2018. Inteligentemente ha divulgado la idea de que la unión electoral entre ambos partidos es condición indispensable para que el tricolor garantice un triunfo holgado en Sinaloa. Solo así rendiría muy buenas cuentas a su dirigencia nacional.

Importantes grupos del PRI están convencidos de que esta alianza es necesaria y conveniente. De hecho, la consideran ya inminente. El PAS es un partido en expansión, tiene trabajo de base y cuenta con una importante estructura política. Actualmente es la segunda fuerza electoral en Sinaloa. Y, efectivamente, la suma de votos asegura la victoria.

Sin embargo, al interior del PRI no existe unanimidad. Hay grupos locales que abiertamente se oponen a ir junto al PAS. Afirman que la experiencia que han tenido no es muy favorable. Consideran que el costo a pagar por esta alianza resulta demasiado elevado en términos de las posiciones que será necesario ceder.

Héctor Melesio Cuen es un dirigente hábil, sabe dónde y cómo presionar al momento de negociar. Además de una posición para el Senado, también quiere diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales. Sus condiciones son onerosas, pero considera que el PRI no puede solo. Necesita ayuda. Es un “pato cojo”, con muchos negativos y podría ser derrotado.



De esta situación, Cuen espera obtener un beneficio político sustancial. El PRI está en desventaja y se encuentra acorralado en la negociación con el PAS. Pero al interior del PRI aún existe un sordo debate sobre la pertinencia o no de esta alianza electoral. Ello se analiza desde las más altas esferas. Pero aún no hay decisión.

Sin embargo, una alianza con el PRI es lo que menos conviene al Partido Sinaloense. Tiene opciones más atractivas. Ejemplo de ello es Morena. Este partido tiene poca presencia electoral en Sinaloa. Localmente carece de estructura política y de cuadros locales relevantes. Pero tiene un candidato presidencial que puntea en todo tipo de encuestas.

Cuen puede dirigir la alianza PAS-Morena en Sinaloa. Podrían trabajar juntos y con ello sumar una importante cantidad de votos a favor de López Obrador. Le daría más fuerza a esta candidatura.

En correspondencia, el PAS tendría derecho a nominar la mayoría de las candidaturas a diputaciones federales, diputaciones locales y municipales. Incluso, hasta podría darse el lujo de ceder a López Obrador la designación de candidatos al Senado. Una pequeña parte a cambio de todo lo demás.

Dado el trabajo político que ha realizado el PAS, es previsible que por esta vía lograría bastantes triunfos locales. Seguramente serían más posiciones que las que podría conseguir mediante una negociación con el PRI. Por eso, la mejor opción del PAS es Morena. Pero acorrala al PRI porque sabe que puede ganar, quizá pocas posiciones políticas, pero también muchas otras cosas más.