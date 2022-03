El PAS pasa por encima de Morena en las elecciones a síndicos y comisarios.

audima

Mazatlán es del PAS. De siete sindicaturas en disputa, cinco ganó el Partido Sinaloense. Solo dos logró ganar Morena. Aunque la elección a síndicos y comisarios por ley es por planillas, con un color que las identifica. Todos saben qué partido está atrás de ellas. Ese es el caso de la Planilla Morada del PAS, y la planilla Tinta de Morena. La revolcada que le puso el PAS a Morena en Mazatlán también se vio en las comisarías. De 59 que estuvieron en juego, 32 ganó el PAS y 27 le correspondieron a Morena. El conflicto del alcalde Luis Guillermo Benítez con el PAS fue un ingrediente especial en esta elección de síndicos y comisarios realizada el pasado domingo. Villa Unión, que es la sindicatura más importante en Mazatlán, quedó en manos del PAS. También El Habal, Mármol, El Quelite y La Noria. La planilla del “Químico” apenas logró ganar las sindicaturas de Siqueros y El Roble. El PAS logró ganar las elecciones del pasado domingo por varias razones. La primera es el partido que en estos momentos tiene y opera una estructura con una maquinaria bien aceitada. Morena hasta hoy, adolece de una estructura visible, y como tal, difícil de evaluar. Su operación se da desde el Palacio Municipal. El PAS buscó y logró colocar a sus militantes en la zona rural de Mazatlán, que junto a sus regidores podrán, ahora sí, presentar un frente común a los abusos y excesos del alcalde. Políticamente, el municipio tendrá su contrapeso.

La tragedia en Querétaro. La brutal violencia que se vivió en el estadio de futbol La Corregidora, en Querétaro, es sin duda una muestra de la descomposición que en estos momentos enfrenta el país. Y no se trata de hacer una apología de la violencia el divulgar imágenes y analizar lo sucedido como equívocamente dice López Obrador. Se trata de poner un freno a los actos violentos que están enlutando al país y están sembrando el temor entre los mexicanos. México no necesita la guerra de Ucrania para alarmarse. México vive una guerra brutal con un doloroso baño de sangre. Y no es ocultando los hechos como deberá de resolverse el grave problema de la violencia en México.

Podría ser hoy. La designación del exgobernador Quirino Ordaz Coppel podría ser abordada hoy en el pleno del Senado. Ya las comisiones del Senado avalaron a Ordaz Coppel. En ellas solamente se dieron tres votos en contra, 21 a favor y tres abstenciones. El mensaje de que los 13 senadores priistas eran libres de votar como ellos decidieran, lo confirmó después el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. La designación de Ordaz Coppel como embajador de México en España ahora toca pasar la aduana del pleno del Senado. No hay duda de que pasará. Habrá que estar pendientes.

¿Pregunta? Quiénes son los dos altos funcionarios municipales que ya son vecinos en el fraccionamiento El Cid. Resultará fácil identificarlos. La otra es una versión que nos llegó de que en el Instituto de Cultura se resisten a firmar algunas facturas de dudosa procedencia que involucran una muy buena cantidad.

Nuestra solidaridad. La señora Rosalía Camacho de Aguilar había superado el Covid-19. Sin embargo, comenzaron a presentarse algunas secuelas que obligaron a llevar a la señora Rosalía a un hospital de Monterrey. Ayer, la señora Rosalía ya no pudo seguir librando la batalla y falleció. Va nuestro abrazo solidario al exgobernador Jesús Aguilar Padilla, a sus hijos y toda su familia. Hoy, sus restos serán velados en Culiacán para después ser sepultada en Palmillas. Descanse en paz.