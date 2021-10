El PAS se fortalece con inconformes que ven truncas sus expectativas en el PRI

El PAS, Cuen y los chapulines. Para algunos priistas, su partido ya no les cubre sus expectativas. Dos elecciones perdidas, 2018 y 2021, les son suficientes para buscar otros partidos. Y ese ha sido el Partido Sinaloense. Y su dirigente, Melesio Cuen, sabe de coyunturas políticas. Y ahí está cachando a los inconformes, particularmente del PRI. En Mazatlán, la situación es clara. Un grupo de militantes puchetistas desde hace unas semanas se declararon a favor del PAS. Bien. Es su derecho. Ayer, este mismo grupo que creó la organización “Mazatlán nos une”, condujo a otro llamado “Frente Transportista de Mazatlán” para sumarse al PAS. Fernando Pucheta, quien fuera la cabeza de este grupo, ha perdido las dos últimas elecciones, en un claro intento por regresar a la alcaldía de Mazatlán. No lo logró. Y pues como resulta lógico, algunos de sus seguidores y simpatizantes decidieron emigrar. Hay otros grupos priistas que aún no dan señales de vida. Pudieran emigrar. Y hasta se vería como normal, pues cuando tus expectativas laborales y de participación política se truncan, se vuelve la mirada hacia otros lados. Y Cuen ha sabido capitalizar la fuga de priistas. En contrasentido está Morena, que, siendo el partido que ganó la elección en Sinaloa, en los principales municipios del estado, la mayoría en el Congreso del Estado, todas las diputaciones federales, pareciera que decidió estar inmerso en la pelea por los cargos públicos y ha dejado el campo abierto para que el PAS se fortalezca con la cosecha de inconformes. El tiempo colocará a cada quien en su lugar.

Dos obras y las pendientes. El gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo ayer en Mazatlán. Se reunió con comerciantes y hoteleros de la zona dorada. Ahí, en su avenida Gaviotas está por concluir la remodelación. Va en tiempo, asegura el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López. De parte de los beneficiados por la remodelación, el hotelero Gaspar Pruneda dijo reconocer lo realizado por el gobernador, que transformó el destino turístico y colocó a Mazatlán en otros niveles de competencia. Ahí, Ordaz Coppel destacó que tal es el auge de Mazatlán, que se han dado millonarias inversiones y se están ejecutando muchas más. “A Mazatlán ya nadie lo para”. Posterior a este encuentro, el gobernador inauguró la techumbre espectacular de la alberca olímpica, ubicada en los antiguos campos de la Sahop. Después inauguró una carretera nueva que conecta la sindicatura de El Habal a la carretera a Cerritos. El gobernador está enterado de la obra en proceso de la Gabriel Leyva. El compromiso del Estado fue la pavimentación del tramo del edificio de la Jumapam al Café El Marino. Y el resto de esa avenida, ¿quién es el responsable?

El reto es cuidar. Mazatlán se transformó. Hay obras y rescate de zonas importantes que en estos momentos están convertidos en el principal atractivo de los visitantes. Pero si estos cambios, estas obras no se cuidan, no reciben un programa de protección y mantenimiento, de nada habrá servido el esfuerzo. Ayer lo dijo el gobernador Quirino Ordaz Coppel: “Nadie hará lo que los mazatlecos puedan hacer por Mazatlán”. Y tiene razón. Si la obra y rescate del Faro, por citar un ejemplo, no se cuida. No valdrá la pena el esfuerzo que se realizó. Si la remodelación del centro histórico no se cuida. Si la transformación del malecón no se cuida. Todo deberá de cuidarse, preservarse. Y si no es así, seremos los mazatlecos los responsables. Nadie más.