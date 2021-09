El PAS se prepara para acotar al ‘Químico’ y hacerle entender que debe dialogar

¿Qué hacer con “El Químico”? Para el Partido Sinaloense todavía “El Químico” no representa ninguna amenaza. A pesar de intentar dar un albazo imponiendo a Édgar González como próximo secretario del Ayuntamiento. A pesar de que Luis Guillermo Benítez convocó a los alcaldes del sur a realizar un programa de acciones conjuntas, teniendo como cabeza, como él dice, al “hermano mayor” de la zona, que es Mazatlán. Ambos bandazos los ha dado sin tomar en cuenta para nada la opinión del PAS, de su líder estatal, Melesio Cuen, y tampoco de su dirigente regional, como lo es Rafael Mendoza. Como dimos cuenta en entrega anterior, el PAS contará con cinco regidores en el próximo cabildo. Y su peso será determinante para la toma de decisiones. Para la gobernanza de Mazatlán. Salvo que “El Químico” quiera aplicarle a los pasistas la misma dosis que les aplicó a los regidores priistas que en este primer periodo lo acompañaron y le apoyaron y aplaudieron todo. En el caso de los regidores del PAS, “El Químico” se dará cuenta que son diferentes y que ahí hay disciplina. Salvo un caso, el de Jesús Sandoval, exdirigente de Canaco, que obedece indudablemente a otros intereses, pero que llegó a la posición con las siglas del PAS. Llamar a los alcaldes electos de Concordia, El Rosario y Escuinapa sin consultar primero al PAS fue sin duda un craso error del “Químico”. Mira que intentar plegarlos a sus intereses sin mediar siquiera una comunicación con el dirigente pasista. Se le olvidó al “Químico” que los alcaldes electos de Concordia, Raúl Díaz; de El Rosario, Claudia Valdez, y Escuinapa, Blanca García, fueron postulados por el PAS, al que le deben por lo menos respeto y agradecimiento. Si Luis Guillermo Benítez no quiere comenzar su segunda vuelta como alcalde sin conflictos, tendrá que sentarse a la mesa a dialogar y negociar con el PAS. De lo contrario, el asunto se tornará bastante crítico. Aún hay tiempo.

Nombran director del nuevo acuario. La empresa desarrolladora del Acuario Internacional de Mazatlán, Kingu Mexicana, tomó la decisión de nombrar a Rafael Lizárraga como director del nuevo acuario. La empresa está buscando contar con los mejores perfiles para que operen el que se considera será el más importante acuario de América. Ya en estos momentos la construcción del inmueble presenta un avance importante y desde hace días arribaron los acrílicos gigantes para ser instalados en lo que será la pecera oceánica. Acrílicos con medidas de 13.6 metros de largo por 6.5 de altura. Impresionantes. Rafael Lizárraga es un profesionista serio y preparado que sin duda impulsará lo que será el nuevo Acuario Internacional de Mazatlán.

Advertencia pesquera. El panorama para la temporada camaronera 2021-2022 no podría ser más incierto. El 14 arrancó oficialmente la pesca de camarón en aguas interiores y bahías. En Sinaloa, muchos de los sitios pesqueros fueron destruidos por el huracán Nora y el crustáceo que mantenían “encerrado” en sus sitios de pesca, se salió. Los reportes de capturas son poco claros. Y si el panorama en aguas interiores es negro, en altamar es peor. La flota camaronera en vez de ser reparada a fondo, está sometida a “parches”. No hay recursos económicos para hacer reparaciones importantes. El precio al diesel sigue elevado. El reclamo del sector pesquero porque regresen el subsidio no fue atendido y el costo por “viaje” de cada embarcación se verá impactado. Encima de todo esto sigue el bloqueo que Estados Unidos al camarón mexicano.