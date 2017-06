El PRD quiere la CDMX no la Presidencia

Una campaña es todo cuesta abajo. Florestán.

Cuando la cúpula del PRD decidió formar el Frente Amplio Opositor, no buscaba ganar la Presidencia de la República en 2018, quería mantener el gobierno de Ciudad de México, que ha ganado en las últimas cuatro elecciones desde 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas.

Eso lo tienen claro los llamados Chuchos, Ortega y Zambrano, que mantienen el control del partido aunque éste se haya achicado tras la ruptura y salida de Andrés Manuel López Obrador, su dos veces candidato presidencial 2006 y 2012, el surgimiento de Morena y una cierta desbandada.

El antes Distrito Federal ha sido su bastión histórico durante veinte largos años, desapareciendo hasta más allá de los márgenes al PRI y al PAN. Pero con el advenimiento de Morena y el proselitismo de su dirigente, hoy corre peligro, como lo advirtieron en las elecciones de 2015, en las que perdieron diputados federales, asambleístas y jefes delegacionales, todo por la irrupción de Morena.

En la Cámara de Diputados, el PRD sumó 4 millones, 335 mil 745 votos, 10.87 por ciento de la votación que le dio 56 diputados, 48 menos de los 104 que tenía y Morena, que se presentaba por primera vez como partido político, obtuvo 3 millones, 346 mil 349 votos, 8.39 por ciento de la votación, y 35 diputados. Las diferencias son mínimas si se comparan con un partido nuevo. (El PRI fue primera fuerza con 11 millones 688 mil 675 votos, 29.18 por ciento, 203 diputados, y el PAN segunda con 8 millones 379,502 votos, 21.01 por ciento, 109 curules).

El mismo PRD, con 21 legisladores, perdió su mayoría histórica en la Asamblea ante los 22 de Morena. El PAN tuvo 10.

En las delegaciones, de las que llegó a tener 14, el PRD retuvo seis, cinco aliado con el PT. Morena ganó cinco. El PAN 2.

Ante esta realidad, la estrategia del PRD es mantener el gobierno de Ciudad de México, con mayoría en la Asamblea y en las futuras alcaldías.

Y como sabe que solo no lo puede hacer, lo derrota Morena, va con el Frente Opositor para mantener el gobierno capitalino con los votos del PAN.

Por primera vez en su historia, el PRD no va, no lucha, no aspira a la Presidencia de la República.

Ganar, aliado al PAN, la capital del país sería su mayor triunfo y con eso se conforman.

RETALES

1. REBELIÓN.- Alejandra Barrales llevó a Dolores Padierna a la coordinación del PRD en el Senado a la crisis de Miguel Barbosa y fue la primera en llamar a la rebelión y desobedecer el acuerdo del CEN perredista;

2. CANTADO.- No hubo sorpresa alguna cuando ayer ante un tribunal guatemalteco, Javier Duarte se allanó a la extradición que será fast track. Mejor una cárcel aquí, que la celda militar de allá; y

3. ROBO.- La madrugada de ayer robaron mis oficinas de Radio Fórmula en Polanco. Queda el sentimiento de vulnerabilidad que es, quizá, lo que buscaban los que los enviaron. Pero a uno ya no lo doblan a estas alturas de la vida. A los amigos, gracias por su solidaridad. Esperemos la investigación.

Nos vemos mañana, pero en privado.