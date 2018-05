El PRI, con síntomas de enfermedad terminal

Como a un enfermo en agonía, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le observa en una especie de “terapia intensiva” con síntomas de una enfermedad terminal de pronósticos reservados. Aunque, como es natural —y como sucede en las afueras de los hospitales, públicos o privados—, todos sus “familiares y amigos” —en este caso dirigentes, militantes y simpatizantes—, siempre abrigan la esperanza y fe de que continúe viviendo, implorando que no lo desconecten.Sin embargo, es pertinente ser realistas porque manifiesta muchos achaques ante su longevidad, pues tiene 88 años de vida en este mundo “democrático” de muy baja calidad, lleno de infinidad de defectos y contradicciones, visto en sentido figurado.También hay que reconocerlo, dicho instituto político tuvo su época de auge y mucho vigor, en que el sistema político sabía procesar con inteligencia y prontitud las necesidades sociales, en la que no era tan descarada su inclinación por la oligarquía y los políticos ortodoxos que hoy viven en el confort que les otorga el poder público.Recordamos que antaño era un partido que se ocupaba muy bien de las clases populares, de los campesinos, de la clase trabajadora, de las mujeres y de los jóvenes, pues a un ejidatario o a un pescador, por ejemplo, le alcanzaba para que sus hijos estudiaran una profesión fuera de su comunidad, ya en la capital de su entidad o en la del país.Hoy, a ese ejidatario o pescador ya no le alcanza ni para malcomer, mucho menos para realizar su actividad productiva sin angustia y sin aprietos económicos.No se diga de los hogares urbanos en las ciudades, donde también prevalecen enormes carencias y grandes cinturones de miseria, ya que a las familias no les alcanza ni siquiera para subsistir con los mínimos satisfactores, es decir para alimentarse de manera balanceada, mucho menos para que les alcance para adquirir el vestido y el calzado básico, tampoco para pagar el transporte para que el padre o la madre acuda al trabajo y para que sus hijos vayan a la escuela a estudiar. Es decir, para que los miembros de una familia subsistan con dignidad, como hace poco más de tres o cuatro décadas que sí lo hacían.Históricamente, las cosas empeoraron desde que el régimen adoptó el sistema neoliberal de economía, recomendado por los organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas políticas que estos recomiendan son seguidas de manera religiosa por los mandatarios mexicanos desde 1982, es decir desde el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, pasando por los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto que han estado al servicio de las grandes transnacionales y de la oligarquía mexicana y extranjera. Mientras que a los medianos y pequeños empresarios, en su mayoría se encuentran en bancarrota o tuvieron la necesidad de cerrar sus negocios, entre otros, porque no existen políticas públicas adecuadas y suficientes que realmente los rescaten de esa situación.De tal manera que las clases medias de este país están desapareciendo o mutando a los cinturones de miseria.Por esas y muchas otras razones, se advierte enojo y rabia por la mayoría de los ciudadanos mexicanos hacia el PRI, a quien ya no le queda nada de revolucionario, pues abandonó en los hechos la ideología de la Revolución Mexicana y hasta quedó en desuso esa palabra. Por eso, en gran medida, José Antonio Meade no levanta para nada. También porque los gobernantes de hoy abandonaron a sus militantes y discriminaron de manera torpe a la mayoría sus líderes genuinos y cuadros valiosos y preparados. Lo peor del caso es que no se dan cuenta de sus torpezas y actitud discriminatoria, y hasta soberbia.Ahora, al menos aquí en Sinaloa, la oligarquía se apropió del PRI, y sus dirigentes operan como “gerentes” de dicho instituto político. Así cómo no va a ver desbandada, si no existe sensibilidad política alguna para los cuadros preparados, mucho menos para los militantes modestos.