El PRI de Sinaloa en la cuerda floja

Después de la debacle electoral que sufrió el PRI en la pasada contienda electoral, el PRI concluye el 2021 e inicia el 2022 en condiciones precarias; en pocas palabras, se encuentra en “la cuerda floja”, con una lucha interna por el control de lo poco que queda del partido, y a punto de desaparecer.

La gira que efectuó el dirigente estatal cenecista Faustino Hernández por varios de los municipios estatales, reuniéndose con alcaldes morenistas, es un ejemplo claro de la necesidad urgente que tienen de negociar para subsistir después que a los priistas los está alcanzando la cruda realidad que no contarán con recursos suficientes ni siquiera para mantener sus oficinas, incluso se corre el riesgo que no le puedan pagar los salarios al personal de planta.

La Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa es uno de los bastiones más fuertes y con mayores recursos económicos, pero pronto desaparecerá la denominada “cuota liga”, con lo que quedarán en condiciones precarias. El sector popular, que no era otra cosa que un montón de organizaciones de profesionistas y civiles, ya no existe en la práctica, porque estaba lleno de gente que buscaba trabajo o favores en las esferas de gobierno.

La CTM o el llamando sector obrero es uno de los pilares más fuertes del priismo, pero está liderado por caciques sindicales que se han eternizado en sus puestos, que milagrosamente son reelectos una y otra vez por unanimidad, pero a la hora de votar no tienen ningún control sobre los trabajadores que se vengan votando por candidatos y partidos contrarios al tricolor. Además ya existe una ley federal, respaldada por el T-MEC, que obliga a los sindicatos a hacer elecciones democráticas.

En Sinaloa el control de la dirigencia del partido aún la conserva el exgobernador Quirino Ordaz, pero hay una corriente fuerte que comanda el senador Mario Zamora, avalada por el dirigente nacional Alejandro Moreno y por el líder de la bancada del Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, que acelera las acciones para tomar pronto la dirigencia del partido. Esto provocará una nueva división y deserción de militantes. La moneda está en el aire.

Popurrí. Poco a poco ha venido subiendo el precio de la gasolina: ayer, la magna se cotizaba a 21.79 pesos, y para acabarla de amolar, Los Mochis sigue siendo la ciudad de Sinaloa donde se vende más caro el combustible, sin que haya ninguna explicación lógica. Además, empuja al alza a los precios de la mayoría de consumo básico y necesario.

COVID. A pesar de la vacunación masiva que llevan a cabo la Secretaría del Bienestar y las autoridades estatales de salud, la llegada a México y a Sinaloa de la variedad ómicron de covid amenaza con ensombrecer los festejos de fin de año y el inicio del 2022, debido a que se esta lanzando una alerta nacional para evitar reuniones masivas, y a nivel internacional se recomienda no viajar en cruceros por el alto riesgo de contagiarse. Ni modo, la pandemia llegó para quedarse. FELIZ Noche Vieja e inicio del Año Nuevo para todos.