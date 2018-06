El PRI, después de la elección

Después de la elección, los partidos políticos ya no podrán seguir igual. El PRI tiene que cambiar radicalmente o desaparecer. El PAN tendrá que rediseñarse por causa de una profunda fractura. El PRD avanzará hacia su extinción. PV, Panal y PT deberán aprender a nadar solos. PES y MC administrarán su inesperado crecimiento. Morena habrá de transformarse en partido político.El PRI se enfrenta a la crisis más severa e inmediata. Su nivel de rechazo social es altamente preocupante. Demasiados lastres le harán perder la Presidencia. La democracia interna prácticamente es inexistente. La militancia perdió su mística partidista, solo se moviliza mediante pago de por medio. Los cuadros políticos envejecieron y su doctrina hace tiempo caducó.Después de la elección, este partido tendrá que renovarse a fondo. Cambiar de nombre, colores e ideología. Tendrá que voltear hacia la gente y encabezar verdaderas causas sociales. También marcar distancia respecto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Y admitir que ya no defenderá decisiones gubernamentales que son indefendibles desde el punto de vista ciudadano.El verdadero cambio generacional es una exigencia ineludible. De seguir los mismos al frente, solo harán lo mismo que han venido haciendo. Pero el deterioro no conoce límites. Tiene que proponerse dejar de ser un simple instrumento de intereses de grupo para negociar con el poder público. Grupos fácticos han tenido el control partidista. Debe proponerse echarlos de ahí.Para lograrlo, después de la elección tienen que diseñar una nueva doctrina, más comprometida con el futuro que con la incondicional defensa del pasado. Habrá que dar inicio a una nueva época donde predominen los ideólogos, pensadores e intelectuales. Con urgencia deberán dar origen a un nuevo proyecto de país que articule el consenso ciudadano.El PRI, o sea cual sea su nuevo nombre, tiene que hacer un verdadero esfuerzo para renacer. Ya lo ha hecho en otras ocasiones históricas. Después de la elección deberá construirse una imagen social diferente. Tendrá que dar ejemplo de democracia y unidad en sus procesos internos, y en la definición de mejores dirigentes y mejores candidatos.Está obligado a dar mayor apertura a los jóvenes, a las nuevas ideas y a las propuestas de fondo. Deben aprender a comunicarse con la sociedad y con las autoridades. Las propuestas tienen que ser novedosas y atractivas para el electorado. Deben estar sustentadas en liderazgos sociales, en ideas, en programas de trabajo y en acciones específicas.Después de la elección, el PRI deberá plantearse una estrategia para definir y promover una agenda de discusión en la opinión pública, para evitar volver a ser arrasado por ella. Necesita nuevos liderazgos políticos e ideólogos que den la lucha en el terreno de las propuestas y en cada espacio en los medios de comunicación. Renovarse o morir, serán sus únicas opciones.