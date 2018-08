El PRI fue destruido por De la Madrid, Salinas, Zedillo y Peña

Si tomamos el tiempo en que de Miguel de la Madrid a de Enrique Peña Nieto llevaron la votación de 71% en 1982 a 13.5% en 2018, entonces habrá llegado la hora en que el PRI --el mismo PRI-- decida expulsar de sus filas a los representantes del neoliberalismo. De otra forma, el PRI terminará de hundirse en las elecciones legislativas del 2021.Lo malo para el PRI radica en el hecho de que el neoliberalismo salinista de Peña liquidó a la vieja guardia populista, no supo construir una nueva élite neoliberal, su mejor propuesta era José Antonio Meade Kuribreña y lo responsabilizó de la catástrofe, las viejas figuras progresistas fueron quemadas y no existe ninguna personalidad que pueda reconstruir el partido.El desmoronamiento del PRI en 2018 a 9.4% del Congreso y la victoria de Morena con el 39.1% de legisladores en las dos cámaras tienen una lectura correlativa: el PRI histórico llegó a su fin y los priístas transfirieron sus votos a Morena por tener un discurso estabilizador con programas asistencialistas.El PRI dejó en 1982 cifras aceptables, en crisis, pero con saldos positivos: PIB de 6% promedio anual, inflación de 30%, tipo de cambio de 29 pesos por dólar, clase media resistente. El PRI de Salinas de Gortari como diseñador del programa de Miguel de la Madrid en 1983 hasta Peña Nieto en 2018 fue un fiasco: PIB de 2.2% promedio anual, inflación de 80%, 80% con mexicanos con una a cinco carencias sociales y tipo de cambio de 20 mil pesos (con los tres ceros que le quitó Salinas).El sólo dato de las devaluaciones revela la pobreza de bienestar de los mexicanos en la era neoliberal: de 29 pesos a 20 mil pesos por dólar, con salarios abajo de la inflación desde 1983. En 1982 se gastaban 29 mil pesos para comprar mil dólares y en el 2018 se tienen que gastar --en la vieja contabilidad de viejos pesos-- 40 millones o 40 mil nuevos pesos. El modelo económico de Salinas de que extendió Peña Nieto en los hechos ha llevado a México a una zona similar a la Venezuela de Maduro. El tipo de cambio revela el costo de la crisis: hoy hay que gastar 222 salarios mínimos diarios para comprar mil dólares, cuando en 1983 se necesitaba sólo 73 salarios mínimos.La riqueza personal medida en poder de compra de dólares indica el empobrecimiento de los mexicanos que produjo la misma política económica neoliberal de De la Madrid a Peña Nieto. Los votantes le dieron la oportunidad a Zedillo en 1994, pero en 1995 aplicó una política posdevaluatoria para tapar su mal manejo económico y las arcas vacías de reservas que le heredó Salinas, con un costo de tasas de interés bancarias arriba de 100% que provocó la debacle de los deudores y la pérdida de millones de casas y vehículos porque el gobierno prefirió salvar a los banqueros y no a los deudores.En el 2000 y 2006 los votos favorecieron al PAN con la esperanza de que hubiera un repunte económico, pero la continuidad neoliberal siguió minando el bienestar de los mexicanos. En el 2012 Peña Nieto ofreció una modernización con bienestar social, pero el saldo fue empeorar la situación con más empobrecimiento.Hoy Peña pide cambiar todo el PRI: nombre, colores, escudo, cuando el fracaso no fue de los priístas sino de la élite neoliberal del periodo 1983-2018.-0-Política para dummies: La política es el reparto de culpas propias.Sólo para sus ojos:* Recuerde revisar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.* Adquiera vía mercado libre el libro La crisis de México… más allá del 2018, de Carlos Ramírez, para entender lo que viene después de las elecciones https://buff.ly/2KeacRi y en las librerías Porrúa en todo el país.* La morenista Tatiana Clouthier provocó una crisis interna en Morena al renunciar a la Subsecretaría de Gobernación antes de tomar posesión, en protesta sorda pero efectiva contra el nombramiento de Manuel Bartlett como director de la CFE.* ¿Quién es más intolerante? ¿Trump con sus comentarios en twitter o el fallecido John McCain que prohibió que Trump fuera a su funeral? Hay de intolerancias a intolerancias.* El modelo Anaya de la toma por asalto de posesiones de poder sigue en el PAN: el expresidente Damián Zepeda logró que su sucesor en el PAN lo impusiera como coordinador de la bancada en el Senado. Los jefes panistas se reparten el pastel entre sí mismos.* Famosas últimas palabras: “México es hoy mejor que hace seis años”: Enrique Peña Nieto en mensajes sobre su VI informe presidencial y luego de que Morena mandó al PRI a quinto lugar como repudio ciudadano al empeoramiento del país.