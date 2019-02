El PRI se desmorona

Desde adentro y por la corrosión a que ha sido sometido desde afuera, el PRI en Ahome se desmorona a plazos acelerados y los principales síntomas de esta debacle son la sorpresiva renuncia de los dirigentes Aldo Prandini y Laura Gálvez, y peor aún la aplastante derrota que sufrió el sábado en la elección de la asociación ganadera donde Ángel Cota le ganó a Ventura Alcalá.

Como ya se había adelantado, Ahome es un municipio estratégico políticamente para el priismo, por eso echaron toda la carne al asador en la campaña por la asociación ganadera y al final de nada le sirvió al candidato del tercer piso y de los exalcaldes Álvaro Ruelas y Manuel Urquijo, el morenismo de Billy Chapman aliado con el exalcalde Esteban Valenzuela. Era el ensayo crucial previo al plebiscito para elegir a los síndicos dentro de un mes.

Por otra parte, en los proyectos del dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés, no estaba contemplado remover a Prandini de la dirigencia en Ahome; sin embargo, este ya no mostraba interés en seguir dirigiendo un cascaron vacío y renunció para irse a competir por la asociación de agricultores con la planilla de Peña Rivas, donde también perdió ante Marte Vega. El partido no puede quedarse acéfalo y por eso por lo pronto todavía se queda Laura Gálvez.

En estas condiciones, para que el partido no se desmorone por completo es necesario designar de inmediato a un dirigente emergente, cambiar operadores, forma de operar y si es necesario hasta recurrir a “una limpia”, para recuperar parte del terreno en el próximo plebiscito y enfilarse en mejores condiciones rumbo a la elección del 2021.



Popurrí. Contrario a la desbandada que se empieza a dar en el PRI, las fuerzas internas de Morena se empiezan a reconciliar y a reagruparse, una vez que pasó la aprobación de la Guardia Nacional que era de vital importancia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia nacional voltea a Sinaloa; en este sentido va la reunión que se efectuó el sábado pasado donde los cabecillas del morenismo en Sinaloa acordaron dejar de lado sus diferencias y enfilarse unidos rumbo al 2021.



Los senadores Rubén Rocha, Imelda Castro, la diputada federal Merary Villegas, la local Graciela Domínguez y los alcaldes Jesús Estrada, Guillermo Benítez y Billy Chapman fuman la pipa de la paz, teniendo como mediador y testigo de calidad al diputado federal Ignacio Mier. A ver cuánto dura esta tregua interna porque cada vez surgen más protagonistas que se sienten con méritos para competir por la gubernatura y por el reparto de alcaldías.



BOMBEROS. En dos frentes desplegaron actividades ayer Bomberos de Los Mochis: mientras aquí en la ciudad se efectuó el lavatón para apoyar en los gastos de operación del socorrista y exbombero Abddiel Valenzuela, en la Villa de Ahome, concretamente en el ejido Águila Azteca, los directivos y ejidatarios acordaron de manera altruista donar un terreno de poco más de mil metros cuadrados a la orilla de la carretera Los Mochis-Ahome, para construir ahí una nueva subestación.