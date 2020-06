¿El PRI se quedó sin aliados?

El día de ayer se anunció la alianza entre Morena, PT y Verde. Los dirigentes de los tres partidos anunciaron un frente de defensa al presidente López Obrador y lo que será la unión para las elecciones del próximo año.

Hace unos días, en el PAN se daba a conocer la intención de una alianza con Movimiento Ciudadano y el PRD. Aparentemente MC buscará ir solo en algunos estados, como Nuevo León y, en el caso de Sinaloa, ha ido con el Partido Sinaloense.

En el caso de Sinaloa, el actual Gobierno llegó con la alianza del PRI, Verde y Nueva Alianza, lo que ya no podrá repetirse, porque uno irá con Morena, y el otro perdió el registro en los comicios del 2018.

Así que entra la gran pregunta, ¿quién hará alianza con el PRI para las próximas elecciones del 2021? En el estado se elegirá gobernador, presidentes municipales, diputados federales y locales.

Mucho se ha dicho que el fiel de la balanza podría ser el PAS, por su estructura y todo el capital político, pero este partido tiene tres opciones: ir en alianza con Movimiento Ciudadano (como en las pasadas elecciones), unirse a Morena o ir con el PRI.

También se podrían analizar las alianzas con los posibles candidatos en el caso de Morena, PT y Verde. Los aspirantes más fuertes son: Rubén Rocha Moya, Imelda Castro y Luis Guillermo Benítez.

Por el PAN y PRD, todo indica que estará entre Heriberto Félix o Juan Pablo Castañón. En la alianza MC y PAS estaría Héctor Melesio Cuen Ojeda; y por Redes Sociales Progresista, Gerardo Vargas Landeros.

En donde todavía no hay nada claro es en el PRI. En este momento no tiene aliados y no hay una línea de respaldo de alguna terna de aspirantes a la gubernatura, aunque los nombres que suenan son Jesús Valdés, Sergio Torres, Mario Zamora y Aarón Irízar.

Sin duda, el peor de los escenarios para el PRI sería quedarse sin aliados e ir solo en el 2021. Así que, muy atentos, porque no se descarta que saquen una alianza bajo la manga. Con Morena o el PAN se ve imposible, así que la opción podría ser PAS y MC. Al tiempo.

Nacional. Los diputados del PAN solicitaron la destitución del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, y designar como responsable de la estrategia contra al coronavirus a Mario Molina, Premio Nobel de Química.

Los legisladores panistas señalan que esta medida sería por la negligencia de López-Gatell, principalmente porque cada día se avanza hacia los 20 mil decesos por COVID-19; además, Molina garantizaría información real y objetiva.

Destacado. Un joven talentoso del sur del estado, Ulises Milán Guevara, encabeza un movimiento ciudadano llamado Unidad Democrática Sinaloa. Es un grupo plural con integrantes de Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, Elota y Rosario.

Nos cuentan que su objetivo es enarbolar la democracia como modelo social, buscan alcanzar libertades individuales y colectivas. Sin duda, es importante que haya este tipo de grupos ciudadanos que busquen un mejor Sinaloa. Así que, pendientes de las actividades.

Atención. De manera virtual, se llevó a cabo la elección del difusor de los derechos humanos de la infancia, la cual fue encabezada por la presidenta de DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, y la directora general, Connie Zazueta.

Explicaron que en esta ocasión fue virtual, por la contingencia sanitaria, pero se mantiene como cada año este concurso para elegir a un menor de edad para que sea el representante en eventos y actividades relacionadas a la promoción de los derechos infantiles y de la adolescencia.

Memoria política. “Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán; los que de veras hacen algo, no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen”: Goethe.