El Papa otorga audiencia a Arafat

HISTORIA EN EL DEBATE

4 de septiembre de 1970

Rechazan parvifundistas el sistema colectivo. Los pequeños propietarios de El Carrizo dieron un revés a los planes del gobierno federal y del estado, de integrar empresas agropecuarias mediante las cuales se explotaría colectivamente la tierra con una agricultura planificada y extensiva. Como rechazo a la idea de crear sociedades agrícolas o sociedades de crédito para gestionar financiamientos y aplicar los planes de trabajo colectivo, los parvifundistas del nuevo distrito de riego no asistieron a la junta convocada por la AARFS el día de ayer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Culpan a CAPFCE de crisis escolar. No es responsabilidad de la federación ni del estado el problema que confrontan cerca de 5 mil niños que no tienen aulas en Los Mochis, sino del Comité del Programa de Construcción de Escuelas, que no ha entregado las dos nuevas escuelas y ha retrasado en el programa de construcción de nuevas aulas. El retraso no es local, sino en niveles superiores de la dependencia, que ante la demanda de obras en todo el país, ha demorado el envío de materiales a Los Mochis.

Estudios para evitar contaminación. Denver. Tras reconocer que los automóviles son la principal fuente de contaminación, los ingenieros químicos de México y Estados Unidos reunidos aquí, propusieron durante su tercera convención conjunta, la modificación de ellos de tal forma que sus gases no sean dañinos a la salud humana. Los más de mil profesionistas abordaron el problemas que se observa en las grandes ciudades y que en el Distrito Federal va tomando caracteres alarmantes.

Hoy bautizo de Víctor Toledo. Este día será librado del pecado original el rey del hogar del estimado y joven matrimonio que forman Víctor Manuel Toledo González y María Josefina Ruiz de Toledo, quien será presentado en la iglesia católica para recibir el nombre de Víctor Manuel. Sus padrinos de bautismo serán los señores Jorge Mestres y Pinky Scherb de Mestres. El posterior convivio al término de la ceremonia será en la residencia de don José Luis Toledo y doña Francisca de Toledo.

4 de septiembre de 1995

No se aplica la ley en Sinaloa. “En Sinaloa hay inseguridad porque desgraciadamente la ley no se aplica en su entera dimensión y, en vez de castigarlos, las autoridades liberan a los delincuentes”, declaró Ceferino Martíenez Magaña, al sugerir un cambio frecuente de jueces para evitar que en los juzgados se acumulen vicios que obstruyen la sana marcha de la justicia. Sostuvo que si realmente se aplicara la ley, hubiera verdadera paz en nuestro estado y no “estuviéramos en constante riesgo” de sufrir daños físicos y materiales por parte de los que viven del delito.

No deben esperarse milagros. México, D.F. El abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, señaló que “aunque existe la voluntad política del gobierno para que el país salga de su profunda crisis económica y social, no podrán esperarse respuestas espectaculares inmediatas, ni mucho menos milagros”. Manifestó su confianza, sin embargo, en la recuperación del país porque existe la disposición de todos porque México salga adelante de este “letargo” derivado de la incertidumbre y la crisis.

El Papa otorga audiencia a Arafat. Castelgandolfo. Juan Pablo II recibió en audiencia privada al dirigente palestino Yasser Arafat y alabó los esfuerzos tanto de palestinos como de israelíes para lograr la paz en el Medio Oriente. El Santo padre dijo al jefe de la OLP que confiaba que ambos bandos “puedan en breve disfrutar los beneficios concretos de la paz”. La audiencia duró media hora en la residencia veraniega del Pontífice en esta localidad de las afueras de Roma.

Es la primera reunión desde que la Santa Sede y la OLP establecieron nexos diplomáticos oficiales en octubre de 1994. Arafat por su parte agradeció a Juan Pablo su apoyo a la causa palestina y le informó sobre las recientes negociaciones con Israel acerca de la autonomía palestina, según el Vaticano. Arafat está en Italia para asistir a un simposio económico, donde se entrevistó con el canciller israelí Shimon Peres.