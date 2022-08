El Profe Mayke sin reparar la obra

Una desagradable sorpresa se llevó cabildo de Angostura al escuchar cómo la tesorera Marieler Quintero les informó sobre deudas en ISR por pagos de salario en el año 2019, un problema heredado que debe de atenderse y solucionarse con prontitud, debido a que de no cubrir estos pagos, les limitarían las aportaciones del Gobierno. “A ver de dónde podemos economizar”, fue una de las frases que mencionó la funcionaria con una expresión bastante angustiante, por la situación tan compleja que enfrentan debido a estos adeudos con recargos de más de 5 millones de pesos, que podrían saldar con apoyo del Gobierno del estado con una aportación regalada que equivale a la mitad de esta cifra, así como el estado le prestaría al Ayuntamiento el 50 por ciento restante, que tendrían que pagar en abonos de 100 mil pesos al mes. Un tema que los hizo temer, tanto, que prefirieron esperar para realizar otra sesión de cabildo y analizar el tema con calma.

Quien salió advertido fue el presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, el día de la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Angostura. Al llegar el gobernador Rubén Rocha Moya le hizo señas refiriéndose a su vestimenta, y es que el alcalde optó por vestir de manera informal, con solo una camisa y pantalón casual, y no tuvo la consideración de vestirse más apropiadamente con un traje o un toque formal en su apariencia. Algo que no pasó desapercibido para el mandatario estatal, pues desde el escenario le hizo señas a su ropa. Para la próxima seguramente la pensará dos veces para elegir su vestuario en eventos de tal importancia.

Al alcalde del municipio de Angostura, Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo Acosta, pareciera que nada le preocupa, como si no hubiera violado una obra, como lo fue el mural del Centenario de la fundación del municipio, en donde mandó borrar la imagen del exalcalde José Ángel “El Pitón” Castro Rojo, toda vez que asegurara que no pertenece a la historia de la fundación, y luego se rumoró que el acta de cabildo donde estaba asentada esta decisión tomada por la autoridad en aquel entonces se encontraba extraviada. Sin embargo, por arte de magia empezó a circular en redes sociales una de las copias en donde se lee que en la obra pictórica tendrá los personajes que estaban en la obra original. Ante esto, El Profe Mayke ha guardado silencio, procurando que no haya reacción y que poco a poco se olvide la falla que cometió con la única obra pictórica que se tiene de la historia de la formación de Angostura. ¿Acaso no enmendará el error?

Algo hay en la olla y se debe estar cocinando con tiempo, pues el exsenador y exalcalde de Culiacán, Aarón Irízar López, asegura que ha estado reuniéndose con gente de los diferentes municipios. En donde anduvo muy activo fue en Navolato, en donde tuvo un encuentro con el exalcalde Evelio Plata, que además este realizó una serie de invitaciones de ciudadanos del sector agrícola, a quienes no solo les preguntó sus necesidades, sino que además acordaron acciones en pro de generar mejoras para el sector.