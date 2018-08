El Químico Benítez va contra los peatones y los ciclistas de Mazatlán

Está por verse qué tipo de presidente municipal será Luis Guillermo «Químico» Benítez, pero de antemano parece dispuesto a erigirse como el principal enemigo de los peatones y de los ciclistas de Mazatlán.



La insistencia del alcalde electo en regresar los estacionamientos al Malecón es, a todas luces, un despropósito. En una ciudad turística que, como tal, pretende ser cosmopolita, el próximo gobierno municipal se empeña en dar preferencia a la cultura del automóvil (contaminación, tráfico, sedentarismo, etcétera) y le da la espalda a la tendencia mundial de las grandes urbes: la bicicleta, caminar, el ejercicio, espacios abiertos, en fin, la sustentabilidad.



Un retroceso en todos sentidos implica el repetido anuncio del Químico Benítez de que, aprovechando que se invertirá de nuevo en la avenida Del Mar para cambiar el concreto hidráulico, habrá de empujar el proyecto de devolver los estacionamientos que, según él, son «la principal demanda de los mazatlecos en esa zona». ¿Acaso ya habrá hecho una consulta, como AMLO con el aeropuerto? Además, ¿qué hay del turismo, principal usuario de esa área en el bello puerto y sostén de su economía?



Altura de miras es lo que parece faltarle al presidente municipal electo de Mazatlán.



DERECHO DE RÉPLICA. Recibimos una llamada del senador Daniel Amador Gaxiola, amable como siempre, para hacer una serie de acotaciones en torno a lo publicado en esta columna a lo largo de los tres días recientes:



El paro de labores del lunes (el primero que se ha realizado en el actual sexenio y el segundo en ocho años) fue debido a desinterés, insensibilidad o descuido de Carlos Ortega Carricarte, titular de la SAF, quien incumplió con una serie de compromisos que afectaron a los maestros, al punto de llevar a muchos al buró de crédito. «Quirino es el menos culpable», subraya en referencia al gobernador del estado.



No está interesado en ningún cargo público ni para él ni para su hijo Tomás, quien para sobrevivir tiene su carrera magisterial, establece el senador. «En cuanto a mí, yo ya pasé mi etapa», agregó.

No obstante, reconoció que el trabajo político de su grupo Encima continuará, y en diciembre próximo decidirán si forman un nuevo partido político, pues no está de acuerdo en las formas que ha seguido el PRI. Por ejemplo, permitir que se falte al respeto a la investidura presidencial cuando EPN permitió que AMLO le dijera en su cara que va a cancelar la reforma educativa.



La fuerza de Encima está fuera de toda duda, subrayó, y para ejemplo están la alcaldía de Concordia que ganaron el 1 de julio con Felipe Garzón y las regidurías en Cosalá y Sinaloa municipio.



Siempre lo hemos dicho: Daniel Amador es su propio «Ismo», y recordamos hoy una de sus frases típicas: «Juego que tiene desquite, ni quien se pique».



Esto se pondrá interesante, amigas y amigos.



¡POR FIN! Un logro del tamaño del mundo, por la tardanza de la autoridad federal y la complejidad del trámite, resulta el pago de 126 millones de pesos que se adeudaban a más de 3 mil productores de maíz y trigo de Sinaloa.



Los pagos comenzaron a fluir desde la tarde del martes. El secretario de Agricultura y Ganadería, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, informó que los depósitos benefician, en un primer momento, a aquellos productores que presentaron su documentación y acreditaron tener derecho a ser beneficiarios a esta bolsa de recursos federales.



Ayer, indicó Chuy Valdés, se inició, conjuntamente con Aserca, la revisión de expedientes de mil 489 productores que por diferentes circunstancias no acreditaron en tiempo y forma el adeudo. Para ellos existe un monto de 53 millones de pesos.



El recurso depositado se logró destrabar gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Quirino Ordaz ante los titulares de Hacienda y Sagarpa.