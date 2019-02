“El Químico” adelanta la salida de Blancarte pero hay por lo menos tres en capilla

¿Quiénes se van? Los choques entre grupos son constantes. Y al interior del gabinete municipal que encabeza Luis Guillermo Benítez hay diferencias, por decir lo menos, entre sus funcionarios. Por ello, cada día crece la versión de que pasando las fiestas de carnaval, habrá una sacudida en el gabinete de “El Químico”. Ya el gerente de Jumapam, Quel Galván, prefirió irse antes de ser “salpicado” por lo que está sucediendo al interior del gobierno municipal. Ahora es casi seguro que el director de Cultura, Óscar Blancarte, se irá apenas termine el carnaval. Esta salida es disfrazada por “cuestiones de salud”. Y solo falta que uno de los tantos familiares de la esposa de “El Químico” sea el que sustituya a Blancarte. La posible salida del secretario de Seguridad Pública, Ricardo Oliva, a ver cómo la disfrazan. Tal vez por cuestiones familiares, digan. En la lista que se baraja de los funcionarios que podrían salir señalan a la titular de prensa, Martha Mendívil. Sinceramente, no sabemos cuáles podrían ser los motivos porque se logró armar un buen equipo de prensa que saca contra viento y marea su trabajo. Al no ser que a Mendívil le intenten endosar los errores e inconsistencias del alcalde. Otro es el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores, quien no ha logrado quitarle ningún golpe a su jefe, el alcalde. Ahí está el caso de los ecologistas, que cada vez que aparecen en un evento le gritan al alcalde “¡traidor!”. También el secretario llevó al baile al alcalde en el caso Nafta, que por un pelito le cuesta al Municipio la nada despreciable suma de 300 millones, que no sabemos de dónde sacó “El Químico” pero que era la cantidad que quería pagar.

Encuentro impresionante. Fernando Pucheta tiene un año dos meses de haber dejado la alcaldía. Pero de todos es sabido que sigue recorriendo colonias. Que va a las comunidades rurales. Y su presencia en redes sociales es fuerte. Pero ayer por la mañana, un encuentro para festejar “el amor y la amistad” indirectamente sirvió para mostrar el músculo. Entre cerca de 2 mil personas acudieron a la reunión. Y lo más interesante, nadie patrocinó el desayuno. Cada uno de los comensales pagó lo que consumió, nos aseguraron. El caso es que Pucheta se muestra más vigente que nunca. Habrá que seguirle los pasos.

La elección. Muchos consideran poco importante la elección que habrá de realizarse hoy de síndicos y comisarios. Pero servirá de termómetro para medir si la indignación y hartazgo hacia los partidos prevalece con la misma fuerza que se dio el 1 de julio. O la ineptitud de los alcaldes de Morena y la mostrada por los diputados locales de ese partido ya comenzó a tener sus efectos entre la población. Las promesas de que llegarán los apoyos, y sobre todo, los dineros a las casas puede pesar. En Mazatlán, a falta de resultados de un gobierno municipal accidentado, por decir lo menos, es evidente.

Hasta luego, amiga. Rosa Elvira de la Paz fue todo un personaje en Mazatlán. Enamoraba a todos por su trato amable. Siempre dispuesta a ayudar. Siempre dispuesta a colaborar. A Rosa Elvira nos tocó conocerla de muy joven. Crecimos en el mismo barrio. Una gran persona a la que llegamos a querer, a estimar infinitamente. Ayer murió. Se fue su cuerpo, pero su espíritu nos sigue acompañando con su gran sonrisa y su saludo “Mua..Mua”, de beso en las mejillas. Allá nos vemos.