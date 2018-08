“El Químico” cambiará de apodo; ahora será “El Justiciero”

El justiciero. El alcalde electo ya se autoproclamó “El Justiciero”. Ayer, apenas salió de la oficina del alcalde en funciones, Joel Bouciéguez, declaró que a lo que viene “es hacer justicia”. Y que llega para hacer justicia “que no han tenido los mazatlecos”. Y se refirió a la transformada avenida Del Mar y que el reclamo es que haya estacionamiento. Y espérese. Propuso que la ciclovía sea retirada de la avenida Del Mar y se la lleven a lo que será el Parque Central. ¿En verdad sabrá lo que dice? Habría que esperar para saber qué clase de justicia es la que dice aplicará el próximo alcalde, “El Justiciero”. Para quiénes y para qué. Porque capaz que también esté hablando por los pajaritos, garzas y demás aves que han tenido que emigrar ante el avance de la urbanización y la modernización. Eso de que “vamos a hacer justicia”, es muy genérico. Ni habla de qué y menos del cómo hacerlo. Alguien debe de decirle a Luis Guillermo Benítez, conocido también como “El Químico”, que las campañas ya terminaron. Alguien debe de orientarlo para que siga de cerca el desarrollo de las acciones que está llevando a cabo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que ayer en México reconoció que el nuevo aeropuerto va. Que los estudiosos del tema así lo han recomendado. Porque además resultaría más costoso para el país no hacerlo. Sin embargo, López Obrador dijo que se hará una consulta popular sobre ese tema. “El Justiciero” marismeño que tendremos de alcalde a partir del 1 de noviembre podría echar mano al argumento de la “consulta popular” y dejar que el pueblo decida qué hacer. No sabemos qué platico Benítez con Bouciéguez en privado. Pero salió del encuentro proclamándose “El Justiciero”. De lo que sí estamos seguros es que Bouciéguez le propuso que si era su deseo iniciar rápido el asunto de la transición, lo hiciera. Es decir, el mes de octubre está establecido por ley para iniciar la entrega-recepción. Bouciéguez le habría dicho que si quería arrancara en septiembre. Un mes antes. La ley contempla a siete representantes del alcalde electo para que intervengan en la entrega-recepción. Bouciéguez le habría propuesto que si quería, nombrara a una persona por cada dirección. La postura de Bouciéguez es que no hay nada qué ocultar y que las cosas se hagan en forma transparente.

Mesa de trabajo. El encuentro entre dirigentes pesqueros y el secretario de Semarnat, Rafael Pacchiano, nos lo reportan cordial. Y que acordaron la instalación de una mesa de trabajo donde se analice con seriedad y profesionalismo el tema del Alto Golfo. Como muchos saben, una gran parte del Golfo de California se busca convertirlo en zona protegida. Es decir, se prohibiría la pesca. Los pescadores de totoaba y los camaroneros afirman que de ahí sacan el sustento de sus familias. Y que la actividad pesquera permea en beneficio para muchos sectores de servicios. En la mesa acordada ante el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, tiene el compromiso de analizar los temas y darles una respuesta rápida. Solo un detalle. El 1 de diciembre habrá cambio de gobierno federal. ¿Las conclusiones de esa mesa se darán antes?

Gabinetazo. El próximo alcalde prepara la lista de quiénes serán sus colaboradores. Hay varios que no pasan ni una prueba de kínder. ¿Impolutos? Prometieron gente decente. Habrá mucho qué decir...Y escribir.