“El Químico”, contra la pared por regidores electos y diputados locales de Morena

Contra la pared. Luis Guillermo Benítez quiso repetir como alcalde. Buscó la reelección pensando que podría ser igual su próximo trienio. Ya aprendió, dice “El Químico”, pero las circunstancias del gobierno municipal que viene serán totalmente diferentes. Y las complicaciones que le vienen al “Químico” o no las quiere ver, o simplemente pareciera que le valen. En la administración que arranca el 1 de Noviembre, “El Químico” tendrá enfrente un cabildo al que realmente no podrá controlar en su totalidad. Si creyó que los próximos regidores serían iguales o parecidos a los que ya se van, se equivocó rotundamente. Ya los regidores electos que asumirán sus cargos el 1 de Noviembre le dieron una probada. Y ahora los diputados locales de Morena y PAS le están dando otra lección. Le reprobaron su cuenta pública del 2019. Y faltan las del 2020 y la que corre, 2021. Si no entiende el mensaje, entonces no sabemos realmente lo que sucederá con su gobierno. “El Químico” debe saber que no está en el ánimo del gobernador electo, que el 1 de Noviembre asume el cargo, Rubén Rocha Moya. Y si no, estaría negando la historia. Intentó no solo competir con Rocha Moya por la candidatura a gobernador, sino que buscó por todos los medios evitar que llegara Rocha Moya. En más de una ocasión declaró que los perredistas eran arribistas en Morena. Y sembró que Rocha Moya estaba más identificado con los priistas, “con los cuales trabajó”, decía. Al gobernador electo se le habrá olvidado eso. No lo creemos. Regidores y diputados han comenzado a poner contra la pared al “Químico”. El único que parece no entenderlo es él.

El mejor reconocimiento, dice “El Químico”. Ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, acompañado de su familia encabezó la imposición de su nombre, a la que antes se llamaba “avenida Bahía”. Fue una decisión del cabildo de Mazatlán dijo el alcalde de Morena-PAS, Luis Guillermo Benítez, “cosa que yo avalo con muchísimo gusto”. La avenida en mención se encuentra justo frente lo que es el Parque Central y el que será el más importante acuario, dicen, que del país. Ordaz Coppel “cerró” la parte que le correspondió realizar del nuevo acuario. También lo que es el Parque Central. Quedarán pendientes la terminación de la remodelación de la avenida Gabriel Leyva y la avenida Rodolfo T. Loaiza con las calles de acceso que están siendo pavimentadas, y otra parte de las banquetas que siguen instalándose. Muchos pendientes por concluir, como el cambio de la planta de tratamiento de aguas negras Del Crestón. Y llevar las oficinas de Turismo al edificio donde anteriormente operó el Hospital Militar.

¿Y turismo? Que se sepa, dos personas fueron invitadas para convertirse en el próximo secretario de Turismo. Y lo rechazaron. Son dos hijas de exuniversitarios y reconocidos como amigos cercanos al gobernador electo Rubén Rocha Moya. Ya con las respuestas negativas, el tema de quién será el próximo secretario de Turismo pareciera haber quedado en el olvido. Se sabe de quiénes formarán parte del resto del gabinete. El propio Rocha Moya ya lo ha adelantado. Pero sobre quién quedará en Turismo, nada. Algunos creen que el exalcalde Alejandro Higuera podría ser el designado. No lo sabemos. Higuera está cerca de Rocha Moya. Es algo así como su secretario. Es uno de los enlaces nombrados por el gobernador electo para la entrega-recepción. Y lo apuntan como secretario particular. Pero Higuera podría ser una buena opción en turismo. Pronto se sabrá.