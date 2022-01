"El Químico" culpa a pasadas administraciones por fallas en servicios en Mazatlán

audima

Por la puerta fácil. Una salida fácil es la que ha encontrado el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ante la inconformidad creciente de los mazatlecos por las falla de los servicios básicos. “La culpa es de las anteriores administraciones”, respondió ayer el polémico Químico ante los cuestionamientos de algunos reporteros. Aseguró que el Ayuntamiento no ha abandonado la zona urbana y cada día hace el esfuerzo por reparar las deficiencias heredadas por los gobiernos que le antecedieron. En el argumento le secundó el gerente de la Jumapam y exsecretario estatal de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo. Este dijo que en lo que va del año (apenas 18 días) la paramunicipal ha invertido cerca de 10 millones de pesos en reparar las tuberías dañadas.

Deterioro ecológico. Uno de los temas largamente postergados en Mazatlán es el deterioro de los ecosistemas y las bellezas naturales que le han dado fama como destino. El arroyo Jabalíes corre por el centro de la mancha urbana como una pestilente herida que urge su atención. Los vecinos de las colonias y fraccionamientos circundantes están hartos de soportar los fétidos hedores que despide el cauce. Los malos olores delatan el vertimiento de aguas crudas, las cuales derivan al estero infiernillo y luego a las costas a través del canal de navegación. Es una deuda pendiente que tiene el ayuntamiento desde hace décadas y espera la voluntad de algún gobernante con responsabilidad ecológica.

Pueblo con sed. Desde hoy a las 06:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas, la cabecera municipal de Rosario se quedará sin suministro de agua potable. La Jumapar suspenderá el bombeo del vital líquido para llevar a cabo la reparación de algunas líneas de conducción. Esto no sería más que un leve inconveniente sin trascendencia, si no obedeciera a una de las principales necesidades que planean los habitantes de ese municipio. Los vecinos de Rosario mantienen como principal demanda, no la realización de más obras públicas, sino el servicio eficiente de agua potable. El desabasto del vital líquido es un problema cíclico y constante que a la alcaldesa, Claudia Valdez le ha sido confiado en resolver. El asunto es cómo lo va a hacer, pues la Jumapar se encuentra casi en bancarrota y el Ayuntamiento apenas logra recaudar para cubrir la nómina.

Adolfo Beltrán es ya diputado sin partido. Este martes causó efecto la solicitud del diputado Adolfo Beltrán Corrales hecha a la Mesa Directiva del Congreso local para separarse oficialmente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con este trámite queda también disuelto el grupo parlamentario del partido albiazul, el cual solo está representado por la legisladora Giovanna Morachis Paperini. No hay que olvidar que esta renuncia al PAN por parte de Beltrán Corrales, ocurre luego de que el pasado 19 de diciembre, previo al inicio de la jornada electoral para la renovación de la dirigencia estatal partidista, hombres armados irrumpieron en su casa, le robaron pertenencias y lo amenazaron para que no saliera a realizar activismo en favor de Verónica Montaño. Y aunque Roxana Rubio, quien a la postre salió victoriosa, pidió a Adolfo que recapacitara sobre su renuncia, la realidad es que esto ya estaba definido. Incluso desde hace unas semanas desalojaron al diputado del espacio que tenía habilitado como oficina de gestoría en instalaciones del Comité Municipal del PAN en Mazatlán.