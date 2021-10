“El Químico” debe entender que sin el PAS hubiera perdido la elección pasada

“El Químico”, caso inédito: Cuen. El líder del Partido Sinaloense (PAS), Melesio Cuen, habló fuerte y claro. El alcalde Luis Guillermo Benítez ganó la elección gracias al apoyo decidido del PAS. Por sí solo, “El Químico” no hubiera ganado. Tenía, dice Cuen, el 50 por ciento de negativos y el PAS trabajó y operó para revertir el mal panorama y ganar la elección del 6 de junio pasado. Cuen asegura que en ningún otro de los municipios en los que participó de apoyo el PAS se han presentado problemas. Se entiende el compromiso. Y puso de ejemplo el caso de Ahome, donde el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, sin que el PAS le pidiera nada, decidió compartir la administración municipal con pasistas. Con Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, no se han tenido problemas. Hay buena relación. Pero en Mazatlán, donde se ganó la elección a través del PAS, es “un caso inédito”, lo calificó Cuen. Dijo que hace varias semanas se reunió con el alcalde. Se le propuso para el cargo de secretario del Ayuntamiento al maestro Rafael Mendoza. Dijo que no. Y es que el candidato del “Químico” es el exdiputado local por El Rosario, Édgar González. Y el rechazo es contundente de parte del PAS. Hay una historia negra de por medio. Después de aquel encuentro entre Cuen y “El Químico” no se ha vuelto a llevar otro. La comunicación prácticamente está rota. Ayer, Cuen mostró el músculo del PAS. Se reunió con 10 de los 12 regidores electos que integrarán el próximo Cabildo de Mazatlán. Y no solamente se reunió, se tomaron fotos que presumieron en redes sociales. El mensaje es claro. Y solo “El Químico” tal vez no lo entiende. La gobernabilidad del municipio radica en su Cabildo, por encima del poder ejecutivo que representa “El Químico”. ¿Lo entenderá? Le preguntamos a Cuen cuál era la opinión del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, sobre este tema con “El Químico”. Respondió que “no lo hemos puesto en la mesa”. Si la cerrazón del “Químico” sigue adelante, ¡aguas! Estaremos frente una administración municipal inédita, desde su instalación el 1 de noviembre. Y si no, espérese poquito, ya faltan menos días.

La CNDH en caso de agresión a periodistas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ya conocimiento oficial de la agresión que sufrieron dos compañeros periodistas del portal Sinaloa en Línea en Mazatlán. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos está enterada del caso. Los policías municipales y agentes de Capta que participaron en la agresión contra los periodistas supuestamente están suspendidos. Las autoridades tienen en sus manos el impedir que la impunidad siga presente en Mazatlán. Y que los policías sigan actuando contra la población sin que reciban ningún castigo.

Prefirió no opinar. El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, prefirió guardar silencio en torno al caso de la agresión que sufrieron dos compañeros periodistas de Mazatlán de manos a agentes policiacos. Se le solicitó por opinión, que sin duda podría servir para conocer cuál será la tónica de su gobierno en torno a casos de abuso de autoridad y brutalidad policiaca contra la población y particularmente contra periodistas. Decidió no responder.

Que ya está abierta. La autopista Mazatlán-Tepic-Guadalajara ya quedó abierta a la circulación. El oficial de guardia del destacamento de Guardia Nacional División Carreteras en Peñitas, Nayarit, confirmó por vía telefónica ayer al mediodía que el tráfico vehicular por la autopista ya quedó resuelto. Las aguas del río bajaron y la autopista se liberó. Los daños de estructura tardarán en resolverse. Pero la circulación se reanudó.