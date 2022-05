‘El Químico’ golpea al DIF Municipal

audima

Escándalo en el DIF municipal. La señora Gabriela Peña Chico fue obligada a retirarse de las oficinas del DIF Municipal. Le pidieron que entregara la oficina donde despachaba. Y que se fuera. La orden llegó desde la oficina del alcalde Luis Guillermo Benítez a través del secretario del Ayuntamiento, Édgar González. Ni siquiera hubo un alcalde o un alto funcionario que le diera la cara y le notificara personalmente tal decisión. Peña Chico, esposa o exesposa, pareja o expareja, no se sabe por el desorden que trae el alcalde, dejó la tarde del pasado viernes la que fuera en los últimos tres años y medio sus oficinas en el DIF Mazatlán. Apenas el pasado jueves, la hermana de la extitular del DIF, la regidora Claudia Peña Chico, en junta de Consejo de Cultura, denunció que el presupuesto autorizado para el pasado carnaval había sido superado en un 45 por ciento en gasto y un 130 por ciento en gastos de difusión. Se desconoce si este episodio fue lo que provocó la ira del “Químico” para ordenar el retiro de su expareja, o no sabemos qué, de las oficinas del DIF Municipal. El año pasado corrió la versión de que Gabriela Peña Chico había dejado a su pareja, el alcalde. Y que este le había pedido que dejara el cargo en el DIF. Pero algo pasó. El caso es que se dio una “negociación” y la señora continúo en el puesto. Pero eso nada cambió el rompimiento evidente entre la pareja que gobernó Mazatlán en los últimos tres años. La vida disipada del alcalde y el uso y abuso del alcohol lo han conducido a evidenciarse públicamente, sin que esto aparentemente le importe. El abuso de poder, las oscuras negociaciones y tratos que ha tenido, le han ganado la fama de que gobernar Mazatlán ya no es prioridad para él. Las fiestas y el desorden es lo que privilegia. Hoy sale del DIF Municipal una señora que, bien o mal, ha conducido en los últimos tres años una institución que es la “cara bonita” de un gobierno. Hoy se evidencia que la principal proclama y acción que le da vida al DIF, que es luchar por una familia unida, ya no funciona. La forma en que fue Gabriela Peña Chico retirada de su cargo en el DIF Municipal pudiera encuadrarse en un ataque de género. En una agresión a la mujer. Y también cuando se agrede al DIF, se agrede a las familias. “El Químico”, por su parte, después de ordenar que sacaran a Gabriela Peña Chico del DIF, se fue de viaje a Acapulco para participar en el Tianguis Turístico. En lo suyo, que es la fiesta y el dispendio. ¿Cuál austeridad republicana?

¿Cuál respeto a la mujer? El conflicto que viene. El gobernador Rubén Rocha Moya ya rompió con Melesio Cuen. Por más que ambos digan lo contrario. Rocha Moya ya le demostró a Cuen de lo que es capaz para alcanzar sus objetivos. Lo utilizó fabricando una alianza política. Lo utilizó en campaña en los eventos masivos. Cuen abría los encuentros. Lo hizo sentir que sería parte del proyecto cuando declaró que “cogobernarían”. Porque se lo creyó. Y si Cuen duda que Rocha Moya no irá por la UAS y arrebatársela, se está equivocando nuevamente. Rocha Moya tiene todo a su favor, el Gobierno, el Congreso, el poder judicial. A Cuen solo le queda la fuerza de sus seguidores en la UAS y el PAS. Veremos si la UAS vuelve a salir a las calles. O se doblan.