El Químico guarda silencio

El Químico se ha guardado sus opiniones. El presidente municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres ha optado por el silencio ante el desafuero del alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro. El polémico Químico se ha negado a opinar sobre el juicio político que se le sigue a su igual de la capital del estado por diferentes irregularidades. NO es para menos. Nadie se atreve a descartar que el munícipe porteño llegara a estar en una situación similar debido a las investigaciones que se le sigue. Una de las más graves es la asignación directa de un contrato por 400.8 millones de pesos a favor de la empresa Azteca Lighting para la compra de lámparas tipo led. La transacción hecha sin la firma del secretario del Ayuntamiento, Édgar González, ni de la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, podría ser tipificada como una violación a la ley de hacienda. Otro tema candente en la administración del morenista, es la indemnización por 141.8 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes. Por ese acuerdo se cedieron propiedades del Ayuntamiento a un precio por abajo de su valor catastral, lo que pudiera ser un daño al erario. Mención aparte es el despido de su expareja sentimental, Gabriela Peña Chico, como presidenta del Sistema DIF Municipal. Algunos ven en el caso un acto de violencia política y de género, delito por el cual ya en una ocasión se le retiraron sus derechos políticos.

Vaya polémica la que provocó ayer en Mazatlán el empresario Ricardo Salinas Pliego. Resulta que el empresario fundador del Grupo Salinas, donó ayer cinco sistemas de aires acondicionados de dos toneladas cada uno a una escuela del municipio; luego de lo cual retó al munícipe porteño, Luis Guillermo Benítez Torres, para que se ponga las pilas y done también otros cinco a la escuela, pero de calidad y no “corrientadas”. La publicación en Twitter se hizo popular en Mazatlán y generó una gran cantidad de reacciones, entre ellas las del mismo Químico, quien reviró con otra publicación: “propongo, por cada minisplit de 2T que regales, pone otro #ElQuímico, otro el #Ayuntamiento, otro el #MazatlánFC, y por supuesto otro Elektra”. Haber si no resulta que luego los minisplit que anuncia como donación de su bolsa, aparece en la cuenta pública, como los dos automóviles y las cinco motocicletas sorteadas el Día de las Madres.

Las cifras del covid-19 en Mazatlán, reportadas en el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, no concuerdan del todo. Mientras que la dependencia anuncia que durante la última semana solo se han detectado 15 casos nuevos en Mazatlán, refiere que en el mismo municipio se tienen detectados 608 casos activos. Otros 920 pacientes con los síntomas de la enfermedad son monitoreados por las autoridades en espera de ser confirmados o descartados. Ese es el panorama que se vive en el puerto en esta quinta ola de contagios. Lo peor es que las escuelas se han convertido en los espacios de rebrotes. Hasta ayer eran 20 los planteles que habían cerrado para retomar las clases a distancia, debido a casos de contagios.