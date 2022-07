“El Químico” insiste que no es corrupto

Luego del racimo de declaraciones y exigencias de juicio político contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que realizaran diputados la semana pasada, ayer, el “Químico” reapareció en el escenario público y argumentó: “Yo no tengo cola que me pisen”, en relación con el señalamiento que hay en su contra de presuntos delitos cometidos como servidor púbico. En la administración del alcalde morenista se le investiga por la compra millonaria de lámparas que realizó sin licitación, lo que argumentan sus adversarios, constituye un delito que merece ser investigado. La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene el caso en sus manos y dice que pronto habrá una resolución. “Es un saco que no me queda, aunque me lo quieran poner”, justificó.

Los accidentes no nacen, se hacen. Y se tiene toda la razón. Ayer, un grupo de menores retó al mar al lanzarse del puente que está en la glorieta Sánchez Taboada. Sin temor, se aventaban a las agitadas aguas que se estrellaban contra la zona rocosa. La intervención de los salvavidas evitó que siguieran arriesgando la vida en un área sumamente peligrosa incluso para algún experimentado bañista. La pregunta que la mayoría se hizo es dónde estaban los padres de estos niños que inconscientemente permitieron que sus hijos caminaran al peligro. El llamado es que los padres deben de tener más cuidado con sus vástagos antes de que ocurra un nuevo accidente.

Ernesto Marrufo Alemán, exfuncionario de la administración de Emmett Soto Grave, encaró al mismísimo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya para pedirle investigar el gobierno de Blanca Estela García Sánchez. Pero este exfuncionario no canta mal las rancheras. Al dejar la administración municipal se llevaron hasta la manguera del camión vactor que les fue donada por el alcalde de Acaponeta para la Junta Municipal de Agua Potable. También en la administración de Soto dejaron obras inconclusas, como la rehabilitación de caminos sacacosechas, donde se aplicó cerca de un millón 500 mil pesos, pese a que los mismos productores les pidieron no hacerlo, ya que les quedaba una semana para concluir su gobierno. En el mismo estatus se encuentra la obra de agua potable inconclusa del Ejido de La Campana, donde sus habitantes siguen esperando el tan anhelado líquido en sus hogares, y sin contar la millonaria deuda que heredaron con CFE por no pagar este servicio por tres años y con los trabajadores por la falta de pagos de aguinaldos y salarios en Jumapae. Y sin contar el polémico caso del fondo de ahorro del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa y el mundo de laudos que hoy enfrenta el municipio y que los mantiene en una crisis financiera.

La diputada federal Paloma Sánchez Ramos, del PRI, a través de una carta, le dijo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ella no miente en el tema de los desaparecidos, y le pide también respeto. La semana pasad, ella expresó que Mazatlán es el destino turístico mexicano con más desaparecidos, uno cada tres días, y de los municipios con más fosas clandestinas en el país. Luego el gobernador dijo que ella mentía. A través de una carta difundida ayer, la diputada volvió a la carga y sostuvo lo ya dicho. Así, “repinta” a un Mazatlán preocupante. A ver qué “recontesta” Rocha al respecto.