“El Químico” intenta controlar la Feliart; le niega su apoyo y podría cancelarse

Ahora la cultura Además de improvisado...Inculto. El alcalde Luis Guillermo Benítez está a punto de darle la estocada final a la Feria del Libro y de las Artes (Feliart). Antes de enero, cuando apenas arrancó la administración morenista en Mazatlán, los organizadores de la Feliart se reunieron con el alcalde. Ahí le plantearon el programa. Presente el hoy exdirector de Cultura, el cineasta Óscar Blancarte, y Luis Alonso Enamorado. “El Químico” les pidió hacer la mejor feria, a la altura, dijo, de la FIL de Guadalajara. Y se comprometió en brindar todo el apoyo. Pero hoy se comprueba que no es así. El alcalde se niega a apoyar la realización de la Feliart. Y condiciona cualquier tipo de apoyo a que el Instituto de Cultura en manos de su incondicional José Ángel Tostado sea quien maneje todo lo relacionado con la Feliart. ¿No sabe “El Químico” que Cultura está sumida en corrupción y manejos turbios? O tal vez el alcalde sea parte de ese grupo de beneficiarios. Al alcalde poco le importó que Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura, esté entre quienes apoyan la Feliart de Mazatlán. Menos consideró que entre las invitadas de honor se encuentre Tatiana Clouthier. Ambos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien según el alcalde, adora y sigue sus pasos. La Feliart tenía confirmada la asistencia de 85 invitados especiales. Escritores y organizaciones. Además se contaba con la intención de asistir de medios de comunicación nacionales que le darían promoción nacional e internacional al evento. Y lógicamente a Mazatlán. Pero de eso nada sabe o pretende hacer creer que no sabe el alcalde, que ya ha demostrado que lo que más le interesa es el negocio. Hoy se está a punto de cancelar este evento cultural. Y todo porque el alcalde de Morena no le quiere apostar a la cultura.

Otro director fuera. La crisis política en el Ayuntamiento de Mazatlán provocó la renuncia de otro miembro del gabinete morenista. Se trata de la hoy exdirectora de Comunicación Martha Mendívil. Sí, la maestra jubilada de la UAS que desde la campaña acompañó al “Químico” en su aventura por la alcaldía. Cuando nadie creía en ese completo desconocido, Mendívil le apostó a favor. Se ganó la alcaldía y Mendívil, como era lógico, fue nombrada directora de Comunicación. Cuando se tiene un “jefe” que no tiene rumbo. Que es un improvisado. Que el oficio político está ausente. Y además es influenciable, ni el más avezado comunicador podría hacerlo salir adelante. Y si a eso se le agrega la grilla interna. El “fuego amigo” que se da al interior del gabinete del “Químico”, entonces, la estadía como funcionario es mucho más pesada. A la maestra Mendívil le armaron campañas en su contra desde la oficina que hoy ocupa Jorge Contreras, secretario de la Presidencia. Y se sumó el panista Sergio Rubio. Este último es quien en la práctica arrebató varias de las atribuciones que tenía Martha Mendívil. Ni Contreras, y mucho menos Rubio, se la jugaron en la campaña del “Químico”. Este último al contrario, estaba en el PAN y tenía responsabilidad de campaña a favor de su tres veces jefe en el Ayuntamiento, Alejandro Higuera. Si se tratara de capacidad, y sobre todo, lealtad, Martha Mendívil seguiría en el cargo. Los oportunistas han ganado.

Arenas movedizas. Lo dicho, en el Congreso del Estado, la mayoría morenista está a punto de incurrir en una violación a la ley. Nos referimos al caso del Tribunal de Justicia Administrativa. Entre los magistrados Lucila Ayala y Héctor Torres. Y si no, al tiempo.