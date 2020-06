¿Quién le cree al presidente de Mazatlán? Los caprichos del alcalde. Sus vendettas que carga, han puesto en riesgo que los mazatlecos disfrutemos del deporte de beisbol, que tanta afición tiene. Vamos por partes. El alcalde Luis Guillermo Benítez, desde antes de asumir el cargo, a finales del 2018, lanzó la primera amenaza: “les quitaremos el estadio”. Les dijo a la familia Toledo, concesionaria del inmueble. Y también que “les cancelaremos la concesión”. Dizque para regresarse al pueblo. Pues hasta donde se sabe, nunca ha dejado de ser del Ayuntamiento.

Se concesiona, es cierto. Y este acuerdo no es tomado por un alcalde, es decisión del cabildo. Como no logró en aquel momento su objetivo, entonces lanzó acusaciones contra los concesionarios del estadio. Los acusó de estarse robando el agua. El problema fue llevado a tribunales y se resolvió.

El Químico quiere convenio para operar el estadio, pero no le creen

Pero el rencor es parte del gen del Químico. Y en medio de la pandemia, el 6 de abril aprovechó la situación y se lanzó para apropiarse del estadio. Hoy, y desde esa fecha, los accesos al inmueble están sellados. El coloso, abandonado a su suerte. Pero las fechas corren. Los plazos se acortan. La Serie del Caribe, que se acordó desde hace dos años celebrar en Mazatlán, está en riesgo. Los organizadores han emplazado al Gobierno municipal para que aclare la posesión del inmueble. Entonces, el Químico se sacó de la manga una nueva carta. Se reunió con los Toledo y, magnánimo el señor, les propuso un convenio para que celebren los juegos sin problemas. Es más, hasta ofreció condonar impuestos. Pero, ¿quién le cree? El Químico no ha respetado ni resoluciones judiciales, ni ordenamientos de tribunales. ¿Creen que cumplirá un simple convenio? ¡Caro que no! El tema está en tribunales. Ahí corren sus tiempos. Pero tanto la Serie del Caribe como la Liga Mexicana del Pacífico, tiempo es lo que menos tienen. Si el Químico quería acabar con el beisbol profesional, está en un tris de lograrlo.

No entienden. Ayer el malecón lució repleto de gente. Hasta grupos caminaban campantemente frente la playa. Ninguna autoridad apareció. Ninguna autoridad hizo algo para obligar a las personas a cumplir con las disposiciones de salud. Alrededor del 80 por ciento de esa multitud no contaba con cubrebocas. Tampoco guardaba la sana distancia. Después que nadie se diga sorprendido cuando los casos de contagios se disparen. Y el número de enfermos se multiplique y colapse la capacidad hospitalaria. Así, sin respeto a las normas. Sin que exista una autoridad que las haga respetar, jamás habrá de bajar esta pandemia. El centro de la ciudad se mostró con una gran actividad. Comercios abiertos y vendedores ambulantes de puestos fijos y semifijos ya operando. Sí es cierto, ya hay necesidad de reactivar la economía. Pero respetando las disposiciones. Así no se puede. La gente no entiende. El Gobierno no se da por enterado. O no quiere saberlo.

Y tenemos cifra récord. Del lunes a martes, de un día a otro, Sinaloa reportó oficialmente 603 nuevos contagios. Leyó bien: 603 nuevos contagios. Mazatlán aportó 103. Y la entidad ya llegó a los mil 109 muertos. Ya en estos momentos todos, absolutamente todos, sabemos que un vecino, un amigo o un familiar está o estuvo enfermo de COVID-19. Muchos han muerto. Así nos agarra la reapertura de la economía sinaloense. En el país, mientras tanto, las cifras son para preocupar a todos. Bueno, menos al presidente López Obrador, que anda en la grilla, y a López-Gatell. 191 mil 410 contagios confirmados y 23 mil 377 muertos. En las últimas 24 horas se sumaron 6 mil 288 nuevos contagios. ¡Ahí la llevamos!