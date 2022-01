“El Químico” rechaza amenazas y reitera que él es quien decide en Mazatlán

audima

No a las amenazas. El alcalde de Mazatlán pintó su raya. Le respondió al gobernador Rubén Rocha, al secretario de Salud, Melesio Cuen, y al líder del Congreso del Estado, Feliciano Castro. “No se ocupa que nadie amenace”, señaló. Y a todos los que lo han criticado por haber convocado y realizado el evento masivo de fin de año, les respondió: “somos gente consciente, responsable y sabemos cuándo sí y cuándo no”. Lo peor para Rocha, Cuen y Castro, es que, para “El Químico”, él tiene la razón en todas sus decisiones. Y además que asume una actitud de no permitir que, ni el gobernador ni nadie, le vengan a decir qué hacer, y mucho menos que lleguen con amenazas. Hay otros municipios en los que los conflictos vienen de los mismos morenistas. Tal es el caso de Guasave. Casos que han puesto a prueba el temple del gobernador. En el caso de Mazatlán, nada, absolutamente nada le ha funcionado a Rocha Moya. Y con el supuesto “triunfo” que logró “El Químico” tras los 25 días de ingobernabilidad en Mazatlán en el conflicto ante regidores, queriendo o no, el mismo gobernador creó a este “Frankenstein”, que ahora no puede controlar, mucho menos someter a la prudencia y al sentido común. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el dicho popular.

Hay tiro… hay tiro. ¿Y el carnaval, qué? El secretario de Salud, Melesio Cuen, fue contundente: el carnaval se cancela porque se cancela si las condiciones no son las adecuadas. La autoridad que debería de marcar la pauta y ordenar las acciones necesarias en medio de esta pandemia y ahora en el disparo en el número de contagios, es sin duda alguna Salud. Pero el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, respondió que él sería quien decidirá si hay o no carnaval. Y ya trae en mente si los contagios siguen al alza, posponer la fiesta. Para que todos se den una idea del gran riesgo que significa en estos momentos celebrar el carnaval, tan solo el domingo del desfile de carros alegóricos en el malecón acuden alrededor de 400 mil personas. ¿Se imaginan los contagios? Cuen criticó la fiesta masiva de fin de año impulsada y realizada por el alcalde de Mazatlán. El gobernador Rubén Rocha Moya también la criticó y dijo que por sentido común no es momento de convocar a un evento masivo. El alcalde parece que está por encima de todos.

Cancelan clases presenciales. Ante el incremento en el número de contagios por Covid-19, el secretario de Salud, Melesio Cuen, anunció que las clases presenciales se suspendían y que se evaluará la posibilidad de retornar el próximo 17 de enero. El aviso fue directamente para el nivel básico. Los kínderes, las primarias y secundarias. Las preparatorias y universidades tendrán que tomar su decisión. Lo cierto es que este nuevo repunte en contagios amenaza a todos por igual. A todos los niveles educativos y a todas las edades.

Los olvidados. El gobernador trae sus conflictos políticos y financieros. El alcalde está más interesado en decidir si hay o no carnaval. Mientras las autoridades están en sus asuntos, el sector pesquero de Sinaloa vive los peores momentos de su existencia. Una mala temporada camaronera con una baja en la producción. Un precio del crustáceo de exportación más o menos aceptable que se desvanece por los costos de operación, principalmente el precio del diesel. Olvidados por todos los gobiernos federales y estatales, no se diga municipales, los pescadores de altamar y de aguas interiores están migrando a otras actividades.